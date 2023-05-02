فرنسا تترقب الخطوات التالية بعد التعبئة الكثيفة للمحتجين في 1 أيار/مايو

تظاهرة ضد اصلاح نظام التقاعد في 1 أيار/مايو 2023 في باريس.

باريس (أ ف ب) – غداة تعبئة كثيفة شابتها أعمال عنف احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا حيث لا يزال الغضب الاجتماعي قويا، يتمثل التحدي الذي تواجهه النقابات الثلاثاء بالبقاء موحدة أمام اقتراحات الحوار من الحكومة التي تحاول إيجاد مخرج للأزمة.

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وعنونت صحيفة "ليبراسيون" اليسارية "تظاهرات: أيار/مايو، ماذا بعد؟" لافتة الى ان "الغضب لا يضعف" وان "المعارضة والنقابات تدرس طرقا جديدة للرد".

من جهتها عنونت صحيفة "لوفيغارو" (يمين) في افتتاحيتها "الأيام التالية"، محذرة من ان "التظاهرات قد تخفّ مع الصيف".

ونزل حوالى 800 ألف شخص للمشاركة في مسيرات الاثنين في كل أنحاء فرنسا، بحسب الشرطة.

واذا كان هذا الرقم بعيدا عن المستويات القياسية التي سجلت في نهاية كانون الثاني/يناير حين نزل 1,3 مليون شخص بحسب وزارة الداخلية فان التعبئة خلال أول يوم عيد عمال منذ 2009 تتوحد فيه النقابات بقيت قوية بعد 12 يوما من التظاهرات وأبعد من 1 أيار/مايو كلاسيكي.

وقال لوران بيرجيه الأمين العام لـ"الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل" إن "نسبة التعبئة كبيرة جدا في 1 أيار/مايو. هذه ليست المعركة الأخيرة، انها احتجاج عالم العمل على هذا الإصلاح".

وشهدت المسيرات صدامات عنيفة أحيانا في مدن عدة بينها باريس ونانت (غرب) وليون (شرق).

وفي العاصمة تكثفت أعمال العنف مع وصول المسيرة. واستخدم مئات الأشخاص الألعاب النارية ضد قوات الأمن التي ردت باطلاق الغاز المسيل للدموع.

وتم توقيف 540 شخصا بينهم 305 في باريس خلال تظاهرات فيما أصيب 406 من عناصر الشرطة والدرك بجروح بحسب وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات، يبدو المتظاهرون مصممين أكثر من أي وقت مضى على سحب قانون الإصلاح. ويتركز الغضب خصوصا حول رفع سن التقاعد من 62 الى 64، وهو اجراء تعتبره النقابات والمتظاهرون "ظالما" خصوصا للنساء اللواتي يعلمن في مهن صعبة.

- "اشمئزاز"-

وقبل 1 أيار/مايو، صادق المجلس الدستوري على القسم الأساسي من الإصلاح وقد صدر.

لكنّ قرار الحكومة باللجوء في منتصف آذار/مارس الى المادة 49-3 من الدستور التي تسمح باعتماد نص بدون تصويت في البرلمان لتمرير هذا الإصلاح، أدّى الى تشدّد واضح لحركة الاحتجاج والى عدة أيام من التظاهرات العنيفة في كل أنحاء البلاد، ما ذكّر بحقبة الحركة الاحتجاجية "السترات الصفراء" عام 2018.

وقالت لوسي آكر (42 عاما) في ستراسبورغ (شرق) لوكالة فرانس برس "أشعر بالغضب والتمرّد إزاء ازدراء هذه الحكومة".

وأضافت "أشعر بالاشمئزاز من دخول إصلاح نظام التقاعد حيّز التنفيذ. حتى أنني شعرت بنوع من الإذلال لأنّه تمّ تجاهلنا الى هذا الحد".

وفي حين أنّ فرنسا هي من الدول الأوروبية التي يعتبر فيها سنّ التقاعد بين الأدنى، لكن مع أنظمة مختلفة جدا، برّرت الحكومة مشروعها بضرورة الاستجابة للتدهور المالي لخزينة التقاعد ولشيخوخة السكان.

وفي خطاب بُعيد إقرار إصلاح نظام التقاعد، تحدث الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه العام الماضي لولاية جديدة، عن مهلة "مئة يوم" للقيام بمشاريع جديدة والتهدئة بعد سلسلة تحركات احتجاجية في الأعوام الماضية. وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت إن رئيسة الوزراء إليزابيت بورن ستوجه دعوات للنقابات "في الأيام المقبلة".

وأمام النقابات الآن استحقاقان: الأول موعده يوم الأربعاء حين سيبت المجلس الدستوري بطلب ثان لإجراء استفتاء، والثاني وهو الأهم وموعده في 8 حزيران/يونيو حين ستنظر الجمعية الوطنية في اقتراح قانون قدمته مجموعة نواب يمكن أن يشكل سبباً ليوم جديد من التظاهرات.

وفي الانتظار، فإنّ التحدي سيكون أن تبقى الحركة الاحتجاجية موحدة فيما بدأت خلافات تظهر أمام دعوات الحكومة لاستئناف الحوار حول مواضيع أخرى مرتبطة بالعمل.

وأعلن لوران بيرجيه أنّ "الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل" سوف "تذهب لإجراء مناقشات" مع رئيسة الوزراء اذا تمت دعوتها لذلك، فيما ذكرت الأمينة العامة للاتحاد العمّالي العام (سي جي تي) صوفي بينيه أنّ النقابات اتفقت على اتخاذ قرار "معا" صباح الثلاثاء.

© 2023 AFP