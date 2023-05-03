إيران تحتجز ناقلة نفط ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز (البحرية الاميركية)

صورة حصلت عليها فرانس برس من وكالة تسنيم الإيرانية بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير 2021 تظهر ناقلة النفط الكورية الجنوبية لدى احتجازها من قبل البحرية الإيرانية في مياه الخليج

دبي (أ ف ب) – احتجز الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز، وفق ما أعلنت البحرية الأميركية، وهي ثاني سفينة نفطية تحتجزها إيران في أقلّ من أسبوع.

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وأوردت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية خبر الاحتجاز، مشيرةً إلى أن السفينة "مخالفة"، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي إيراني بعد.

وقبل ستة أيام، احتجزت البحرية الإيرانية ناقلة نفط كانت متّجهة نحو الولايات المتحدة وترفع علم جزر مارشال في خليج عمان، بعدما اصطدمت بسفينة إيرانية، بحسب طهران.

والأربعاء، قال الأسطول الخامس في البحرية الأميركية ومقرّه البحرين، إنّه "في 3 أيار/مايو نحو الساعة 6,20 صباحًا بالتوقيت المحلّي، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط +نيوفي+ التي ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز".

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية الرسمية اليوم إنّ "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت ناقلة نفط أجنبية مخالفة في مياه مضيق هرمز"، بدون ذكر المصدر.

وكانت السفينة انطلقت من دبي وتعبر الخليج العربي باتجاه ميناء الفجيرة في الإمارات عندما "هاجمتها عشرات زوارق الهجوم السريع التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وسط المضيق"، وفق بيان البحرية الأميركية.

وأضاف البيان أن "الحرس الثوري الإيراني أجبر ناقلة النفط على الاستدارة والتوجه إلى المياه الإقليمية الإيرانية قبالة سواحل بندر عباس الإيرانية".

وفي السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج بما في ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط.

وتوترت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، وإعادة فرضها عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.

© 2023 AFP