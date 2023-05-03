بطولة إنكلترا: ليدز المهدّد بالهبوط يقيل مدرّبه غراسيا ويعيّن ألاردايس

© مولي دارلينغتون / تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – أقال نادي ليدز يونايتد الذي يكافح للبقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، مدرّبه الإسباني خافي غراسيا وعيّن سام ألاردايس بدلاً منه حتى نهاية الموسم، حسب ما اعلن في بيان رسمي الأربعاء.

إعلان اقرأ المزيد

وبعد يوم من إقالة مديره الرياضي الإسباني فيكتور أورتا، أعلن ليدز رحيل المدرب السابق للسد القطري رفقة جهازه الفني.

وبعد قدومه إلى ليدز في شباط/فبراير الماضي، سيرحل غراسيا برصيد هزيل بلغ أربع خسارات في آخر خمس مباريات في البرميرليغ، ليحتل حالياً المركز السابع عشر، بفارق الأهداف عن نوتنغهام فوريست الثامن عشر المؤدي للهبوط إلى المستوى الثاني (تشامبيونشيب).

وجاء في بيان النادي "يؤكّد ليدز ان خافي غراسيا سيترك النادي بعد 12 مباراة على رأس الفريق. سيرحل أيضاً زيغور أرانالدي، ميكل أنتيا وخوان سويا الذي انضموا إلى غراسيا".

تابع النادي "سيشرف على المباريات الاربع المتبقية المدرب الخبير سام ألاردايس".

من جهته، قال ألارديس في تصريح لراديو "تالك سبورت" أن الأمر استغرق "ثانيتين" فقط للموافقة على تولي المنصب.

واضاف "لقد صدمت. لم أفكر قط في هذه المرحلة من الموسم ... اعتقدت أنه لن تكون هناك مناصب".

وتنتظر ليدز مباريات بالغة الصعوبة، على أرض مانشستر سيتي حامل اللقب، ثم يستقبل نيوكاسل الثالث قبل مواجهة مضيفه وست هام المهدد بالهبوط وتوتنهام السادس.

وذكرت وسائل إعلام أن ألارديس وافق على راتب أساسي قدره 500 ألف جنيه استرليني (625 ألف دولار) مقابل هذه المباريات الأربع، مع مكافأة قدرها 2.5 مليون جنيه استرليني إذا تمكن من إبقاء ليدز في النخبة.

وعرف ألاردايس أول سقوط له إلى المستوى الثاني مع وست بروميتش في 2021، فترك النادي بعد ستة أشهر من تعاقده معه لمدة 18 شهراً.

وأصبح المدرب السابق لبولتون، نيوكاسل، وست هام ومنتخب إنكلترا، المدرب الثالث لليدز هذا الموسم بعد الأميركي جيسي مارش وغراسيا.

© 2023 AFP