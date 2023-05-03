دورة مدريد: ألكاراس يتابع بنجاح الدفاع عن لقبه وشفيونتيك إلى نصف النهائي بسهولة

مدريد (أ ف ب) – تابع الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانياً عالمياً، بنجاح الدفاع عن لقبه في دورة مدريد لماسترز الألف لكرة المضرب، ببلوغه نصف النهائي الأربعاء عقب فوزه الصعب على الروسي كارن خاتشانوف 6-4 و7-5 في ربع النهائي.

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ونجح ألكاراس في قلب تخلفه 1-4 في المجموعة الثانية، ليحسم المباراة لصالحه في ساعة و52 دقيقة.

وكان الإسباني فاز على الألماني ألكسندر زفيريف الثلاثاء في اعادة لنهائي العام الماضي في العاصمة الإسبانية، إلاّ أنّ خاتشانوف كاد أن يحقق مفاجأة من العيار الثقيل بعدما صعّب من مهمة حامل اللقب.

قال ألكاراس "الفوز بهذه المباراة ستمنحني ثقة كبيرة، كارن كان على أعلى مستوى وقادني إلى الحدود القصوى".

وأضاف "(المباراة) تحددت بتفاصيل صغيرة وأنا سعيد جداً لأني تمكنت من تجاوز هذا الدور".

ولم يظهر خاتشانوف الذي أقصى مواطنه أندري روبليف هذا الاسبوع ووصل إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، علامات خوف في المجموعة الأولى على الرغم من المستوى الذي ظهر به منافسه في الفترة الأخيرة.

ونجح ألكاراس في كسر ارسال منافسه وتقدم 4-3، قبل أن يحسم الاسباني الذي سيبلغ 20 عاماً الجمعة المجموعة الأولى لصالحه.

في المجموعة الثانية، تقدم خاتشانوف 3-1، في حين قاوم ألكاراس لانقاذ كسر ضده، ليتجدد السيناريو في الشوط السادس مع فرصتين للكسر فشل المصنف 12 عالمياً في حسمهما لصالحه.

وردّ ألكاراس بكسر ارسال الروسي والنتيجة 4-5، ليجدد بطل الولايات المفتوحة تفوقه على ارساله قبل أن يفوز بارسال منافسه عندما ضرب الأخير كرة استقرت في الشباك.

وعلى وقع تشجيع الجماهير، حسم ابن الأرض الساعي للقبه العاشر في مسيرته المباراة لصالحه.

وضرب ألكاراس أبرز المرشحين لانتزاع اللقب في ظل غياب مواطنه رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، موعداً في المربع الذهبي مع الفائز من مباراة الكرواتي بورنا تشوريتش (20) والألماني دانييل ألتماير (92 وخاسر محظوظ).

-نصف نهائي خامس توالياً لشفيونتيك-

لدى السيدات، أكملت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، عقد المتأهلات إلى نصف النهائي بفوز سهل على الكرواتية بترا مارتيتش 6-صفر و6-3 في 69 دقيقة.

ولم تخسر شفيونتيك التي تخوض دورة مدريد للمرة الثانية فقط في مسيرتها، سوى 8 نقاط في شوط اول باتجاه واحد أمام مارتيتش المصنفة 33 عالمياً.

وتابعت البولندية على المنوال ذاته في المجموعة الثانية، لتبلغ نصف نهائي احدى دورات رابطة اللاعبات المحترفات "دبليو تي آيه" للمرة الخامسة توالياً.

وخسرت مارتيتش 7 اشواط متتالية، في حين فازت بأول شوط لها في المباراة بعد 37 دقيقة من انطلاقتها، كما لم تتمكن في أي وقت من الأوقات من وضع منافستها تحت الخطر.

قالت شفيونتيك بطلة رولان غاروس عامي 2020 و2022 "أشعر أنني ألعب بشكل أفضل وأفضل يوماً بعد يوم وهو أمر رائع، كنت آمل في أن أشعر بذلك اليوم (الأربعاء)...".

وهو الفوز الثامن توالياً للبولندية في نفس عدد المباريات التي خاضتها هذا العام على الملاعب الترابية المفضلة لديها، في نتائج مثالية قبل 3 أسابيع من انطلاق بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، من 28 أيار/مايو حتى 11 حزيران/يونيو.

-...وتأهل أوّل لكوديرميتوفا-

وتلتقي شفيونتيك منافستها الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة ثالثة عشرة عالمياً والتي بلغت الدور نصف النهائي لإحدى دورات الألف للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، عندما تغلبت على الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة ووصيفة بطلة العام الماضي 6-4 و0-6 و6-4.

الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا لحظة الارسال في مباراتها ضد الاميركية جيسيكا بيغولا في ربع نهائي دورة مدريد في كرة المضرب في الثاني من أيار/مايو 2023. © توماس كويكس / اف ب

قالت كوديرميتوفا البالغة من العمر 26 عاماً "الفوز على جيسيكا يبدو رائعًا جدًا، وأنا فخورة جدًا بنفسي لأن كل مباراة لعبت فيها قرابة ثلاث ساعات"، في إشارة الى اضطرارها خوض ثلاث مجموعات في مبارياتها الاربع التي لعبتها حتى الان في مدريد.

وأضافت "واليوم في المجموعة الثانية بدأت اللعب بشكل سيء جدا. لكن قبل المجموعة الثالثة، قلت +فيرونيكا، عليك أن تحاولي تقديم أفضل ما لديك، لأن الجماهير موجودة هنا+. أردت أن أظهر لكم بعض الطاقة".

وهي المرة الثالثة هذا العام تبلغ كوديرميتوفا المربع الذهبي لاحدى الدورات بعد أديلاييد والدوحة.

وكانت البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالميًا واليونانية ماريا ساكَّاري التاسعة أول متأهلتين إلى نصف النهائي الأربعاء بفوزهما على المصرية ميَّار شريف والرومانية إيرينا-كاميليا بيغو توالياً.

© 2023 AFP