دوري "أن بي ايه": أداء دفاعي رائع يمنح ليكرز فوزاً افتتاحياً في أرض ووريرز

سان فرانسيسكو (أ ف ب) – فرض لوس أنجليس ليكرز بقيادة أنتوني ديفيس رقابة دفاعية لصيقة على ستيفن كوري وزملائه، فحقق فوزاً افتتاحياً ثميناً على أرض حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز 117-112، الثلاثاء في نصف نهائي المنطقة الغربية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

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ولبّت المباراة بين عملاقي ولاية كاليفورنيا التوقعات، حيث فرمل ليكرز عودة رهيبة لغولدن ستايت في نهاية المواجهة، لينتزع منه أفضلية الأرض، إذ كان الأخير قد حلّ سادساً في الغربية مقابل المركز السابع لليكرز.

وكان ليكرز في طريقه للفوز بعدما صنع فارقاً بلغ 14 نقطة قبل ست دقائق على نهاية الوقت الاصلي، نتيجة خطة دفاعية محكمة على ملعب تشايس سنتر في سان فرانسيسكو، برز فيها أنتوني ديفيس صاحب 30 نقطة و23 متابعة.

لكن ووريرز ردّ بعنف من خلال ثلاثيات ستيفن كوري (27 نقطة بينها 6 ثلاثيات) وعادل 112-112، ليحقق سلسلة رائعة من 14 نقطة توالياً، قبل دقيقة 38 ثانية من نهاية الوقت.

وفيما كان ووريرز، مدعوماً من الجماهير المذهولة بالعودة، في طريقه لقلب الطاولة وتحقيق الفوز، استجمع ليكرز قواه وصمد في الثواني القاتلة.

استعاد دانجيلو راسل تقدم الفريق الأصفر 114-112، قبل ان ترفع رمية حرّة للأسطورة ليبرون جيمس (22 نقطة و11 متابعة) الفرق إلى ثلاث نقاط.

أهدر جوردان بول فرصة المعادلة قبل 9.7 ثوان من الصافرة، قبل أن توصل رميتان حرتان من الألماني دنيس شرودر ليكرز إلى بر الأمان.

وفي مباراة ثانية ضمن نصف نهائي المنطقة الشرقية، سجّل جايلن برانسون 30 نقطة ليقود نيويورك نيكس إلى الفوز على ضيفه ميامي هيت 111-105 ومعادلة السلسلة 1-1.

© 2023 AFP