وفاة العداءة الاميركية توري بوي عن سن 32 عاما

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توري بوي في مسابقة الوثب الطويل في بطولة العالم لالعاب القوى في الدوحة في 5 تشرين الاول/اكتوبر 2019

لوس انجليس (أ ف ب) – توفيت العداءة توري بوي، الحائزة على ثلاث ميداليات أولمبية بينها ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م في ريو دي جانيرو 2016 وبطلة العالم في السباق ذاته وسباق 100 م في بطولة العالم 2017 في لندن، عن عمر يناهز 32 عامًا، وفقًا لشركتها الإدارية والاتحاد الدولي لألعاب القوى.

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وكتبت شركة "أيكون مانجمنت" في موقعها الرسمي الأربعاء "نحن مدمَّرون بتقاسمنا معكم أخبارا محزنة جدا عن وفاة توري بوي".

وأضافت "لقد فقدنا زبونة، وصديقة عزيزة، وابنة وأختًا. كانت توري بطلة ... منارة ضوء كانت ساطعة جدا! قلبنا محطم حقًا وصلواتنا ترافق العائلة والأصدقاء".

وتحولت بوي التي ربّتها جدتها في ريف ميسيسيبي، من الوثب الطويل إلى سباقات السرعة في عام 2014 وكانت أسرع امرأة في العالم في سباق 100 م في العام ذاته.

وفازت بوي في أولمبياد ريو 2016 بذهبية سباق التتابع اربع مرات 100 م مع منتخب بلادها وفضية سباق 100 م وبرونزية سباق 200 م.

كما توجت بوي باللقب العالمي في سباق 100 م والتتابع 100 م في بطولة العالم في لندن عام 2017.

ونعى الاتحاد الدولي لألعاب القوى بوي في بيان على صفحته في "فيسبوك": "يشعر الاتحاد الدولي لألعاب بحزن عميق لوفاة توري بوي، بطلة العالم في سباق 100 م عام 2017 والحاصلة على العديد من الميداليات الأولمبية. تعازينا لعائلتها وأصدقائها".

ولا تزال بوي هي العداءة الأمريكية الوحيدة المتوجة بلقب أولمبي أو عالمي في سباق 100 م منذ كارميليتا جيتر في عام 2011 في مدينة دايغو الكورية الجنوبية.

وعادت بوي الى مسابقات الوثب الطويل في عام 2019 وحلت رابعة في بطولة العالم في قطر في آخر منافسة كبرى لها.

لم تشارك في أولمبياد طوكيو، وكانت آخر مشاركة لها بشكل عام في حزيران/يونيو 2022 في سباق 200 م في فلوريدا.

© 2023 AFP