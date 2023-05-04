اجتماع في البيت الأبيض الخميس لبحث المخاطر المتعلّقة بالذكاء الاصطناعي

سان فرانسيسكو (أ ف ب) – دعت الإدارة الأميركية رؤساء كلّ من "غوغل" و"مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" إلى اجتماع يعقد في البيت الأبيض الخميس لبحث المخاطر المتعلّقة بالذكاء الاصطناعي، في وقت لا يزال فيه تنظيم هذه التكنولوجيا البالغة الأهمية يقع على عاتق الشركات نفسها.

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وجاء في نصّ الدعوة التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس إنّ "هدفنا هو إجراء مناقشة صريحة حول المخاطر الحالية والقصيرة المدى التي نتوقّعها في تطوّرات الذكاء الاصطناعي".

كما تريد الإدارة أن يتمّ خلال هذا الاجتماع البحث في "خطوات من شأنها تقليل تلك المخاطر، وطرق أخرى يمكننا من خلالها العمل معاً للتأكّد من استفادة الشعب الأميركي من التقدّم في مجال الذكاء الاصطناعي وحمايته في الوقت نفسه من المخاطر".

وبحسب الرئاسة الأميركية فإنّ كلاً من ساتيا ناديلا (مايكروسوفت) وسوندار بيتشاي (غوغل) وسام ألتمان (أوبن إيه آي) وداريو أمودي (أنثروبيك) أكّدوا مشاركتهم في الاجتماع.

وسيشارك في الاجتماع عدد من أركان الإدارة، في مقدّمهم نائبة الرئيس كامالا هاريس.

ويثير الذكاء الاصطناعي مخاوف كبيرة في شأن استخدامه البيانات الشخصية واستغلالها. وسبق لدول كثيرة أن أبدت رغبتها في وضع قواعد لاستخدام الأدوات المشابهة لـ"تشات جي بي تي".

و"تشات جي بي تي" التي أطلقتها شركة "أوبن إيه آي" في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، أبهرت المستخدمين بقدرتها على الإجابة بوضوح ودقّة على أسئلة صعبة، لا سيّما كتابة أغان أو شيفرات برمجية، وحتى النجاح في امتحانات.

وبعد فترة قصيرة على إطلاقه، حُظر برنامج "تشات جي بي تي" في مدارس وجامعات عدة حول العالم، بسبب مخاوف تتعلق باستخدامه كأداة للغش في الامتحانات، فيما نصحت مجموعة من الشركات موظفيها بعدم استخدامه.

© 2023 AFP