بطولة إنكلترا: برايتون يصعق يونايتد ويواصل الحلم ببطاقة أوروبية

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لاعبو برايتون يحتفلون بالفوز على مانشستر يونايتد (1-0) في مباراة مؤجلة من الدوري الانكليزي في الرابع من أيار/مايو 2023.

لندن (أ ف ب) – حقق برايتون فوزاً قاتلاً على ضيفه مانشستر يونايتد 1-صفر الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم، وواصل حلمه بإحدى المراكز المؤهلة إلى المسابقات القارية الموسم المقبل.

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وخطف برايتون الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء حصل عليها في الدقيقة الخامسة الاخيرة من الوقت بدل الضائع اثر لمسة يد على المدافع لوك شو داخل المنطقة تم التأكد منها باللجوء إلى حكم الفيديو المساعد وانبرى لها لاعب الوسط الدولي الارجنتيني أليكسيس ماك أليستر بنجاح.

وثأر برايتون من مانشستر يونايتد الذي أطاحه قبل 11 يوما من الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي بركلات الترجيح، وحرم الشياطين الحمر من استعادة المركز الرابع من نيوكاسل.

وتجمد رصيد يونايتد عند 63 نقطة وتراجع الى المركز الرابع مع مباراة مؤجلة بفارق نقطتين خلف نيوكاسل الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة، فيما ارتقى برايتون الى المركز السادس الذي يخول لصاحبه خوض مسابقة كونفرنس ليغ، بعدما رفع رصيده الى 55 نقطة.

ويتخلف برايتون الذي يملك مباراتين مؤجلتين، بفارق أربع نقاط خلف ليفربول صاحب المركز الخامس المؤهل الى مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" وبفارق ثماني نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكاد البرازيلي أنتوني يفعلها في الدقيقة الثانية بتسديدة من حافة المنطقة بجوار القائم الأيسر اثر تمريرة من القائد الدولي البرتغالي برونو فرنانديش (2).

ورد برايتون بسرعة عندما استغل الياباني كاورو ميتوما كرة خاطئة من المدافع الدولي السويدي فيكتور لينديلوف الى زميله ارون وان-بيساكا فتوغل داخل المنطقة وسددها في وجه حارس المرمى الاسباني دافيد دي خيا (4).

وكاد ميتوما يهز شباك الشياطين الحمر بعد مجهود فردي داخل المنطقة انهاه بتسديدة زاحفة من مسافة قريبة بجوار القائم الايسر (13)، ورأسية للمدافع آدم ويبستر اثر ركلة ركنية انبرى لها ماك أليستر (17).

وارتقى البرازيلي كازيميرو لكرة عرضية للوك شو وتابعها برأسه من مسافة قريبة فوق العارضة بسنتمترات قليلة (27).

وتدخل الحارس جايسون ستيلي ببراعة وأبعد كرة قوية لماركوس راشفورد اثر انفراد داخل المنطقة (28)، ثم أبعد تسديدة لأنتوني من داخل المنطقة الى ركنية لم تثمر (29).

وتابع ستيلي تألقه وتصدى ببراعة لتسديدة الفرنسي أنتوني مارسيال المنفرد (39).

وكاد الباراغوياني خوليو إنيسكو يمنح التقدم لبرايتون بتسديدة في الزاوية اليمنى البعيدة لدي خيا لكنها مرت بجوار القائم (45).

وتابع ستيلي تألقه في الشوط الثاني بتصديه لتسديدتين لفرنانديش (68) وكازيميرو (74)، رد عليها سولي مارش الذي أهدر ركلة الجزاء الترجيحية الوحيدة في مباراة الفريقين في مسابقة الكأس، بمجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة من 16 مترا لامست العارضة (86).

وأنقذ دي خيا مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة ماك أليستر (90)، وأخرى للإكوادوري مويزيس كايسيدو (90+5)، قبل أن يحصل برايتون على ركلة جزاء بلمسة يد على شو فانبرى لها ماك أليستر بنجاح مسجلاً هدف الفوز.

© 2023 AFP