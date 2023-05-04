دورة مدريد: كاراتسيف إلى نصف النهائي الأول له في الماسترز وسابالينكا إلى النهائي

البيلاروسية أرينا سابالينكا لحظة الارسال خلال مباراتها امام اليونانية ماريا ساكاري في نصف نهائي دورة مدريد في كرة المضرب في الرابع من أيار/مايو 2023.

مدريد (أ ف ب) – حقق الروسي أصلان كاراتسيف، المصنف 121 عالمياً، إنجازاً أول من نوعه بالنسبة له ببلوغه الدور نصف النهائي لدورة مدريد الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب، بإنهائه مغامرة الصيني جانغ جينجين بالفوز عليه 7-6 (7-3) و6-4 الخميس في ربع النهائي.

إعلان اقرأ المزيد

ولم يسبق لابن الـ29 عاماً الذي يبقى أفضل انجاز له وصوله الى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021، أن خاض غمار المربع الأخير لإحدى دورات الألف نقطة للماسترز.

ويلتقي كاراتسيف بفضل هذا الانجاز الذي سيجعله قريباً من نادي الخمسين الأوائل في تصنيف رابطة المحترفين "أيه تي بي" في إصدار الإثنين المقبل، في دور الأربعة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس عالمياً أو الألماني يان-لينارد شتروف الخامس والستين.

وفي المباريات السبع التي خاضها في دورة مدريد، بينها اثنان في التصفيات، لم يتنازل كاراتسيف سوى عن مجموعة واحدة وكانت في مباراته مع الأسترالي أليكس دي مينور في الدور الثالث حيث فاز 6-3 و4-6 و6-4.

وأنهى الروسي مشوار جانغ (26 عاماً) الذي كان أول صيني يصل الى ربع نهائي إحدى دورات الألف نقطة للماسترز، ما سيخوله الصعود الإثنين الى المركز 66 عالمياً في أفضل تصنيف له على الإطلاق.

ولدى السيدات، بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالميا المباراة النهائية بفوزها على اليونانية ماريا ساكَّاري 6-4 و6-1.

وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها سابالينكا المباراة النهائية لدورة مدريد بعد الاولى عام 2021 عندما توجت باللقب على حساب الاسترالية المعتزلة آشلي بارتي 6-0 و3-6 و6-4.

واحتاجت سابالينكا الى ساعة و25 دقيقة للتخلص من عقبة ساكاري للمرة الثانية هذا العام وفي نصف النهائي بالتحديد بعدما كانت تغلبت عليها في دور الاربعة لدورة إنديان ويلز الأميركية في آذار/مارس الماضي قبل أن تخسر امام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في المباراة النهائية.

وهو الفوز السادس لسابالينكا على ساكاري في تسع مواجهات بينهما حتى الان.

وشهدت بداية المباراة ندية كبيرة بين اللاعبتين وفرض التعادل نفسه حتى الشوط الثامن 4-4 قبل أن تنجح سابالينكا في التقدم 5-4 وتكسر إرسال ساكاري في الشوط العاشر وتحسم المجموعة في صالحها 6-4 في 52 دقيقة.

وتابعت سابالينكا سيطرتها في المجموعة الثانية وكسرت ارسال ساكاري في الشوطين الرابع والسادس وتقدمت 5-1 قبل أن تنهيها في صالحها في 33 دقيقة.

وقالت سابالينكا عقب المباراة "أنا سعيدة جدا بتأهلي الى المباراة النهائية وسأبذل كل ما في وسعي لإحراز اللقب مجددا".

وتلتقي سابالينكا في المباراة النهائية مع البولندية إيغا شفيونتيك الأولى أو الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا الثانية عشرة اللتين تلتقيان لاحقا.

© 2023 AFP