ضربات روسية جديدة في أوكرانيا وهجمات تستهدف مصافي نفط في روسيا

© ديميتار ديلكوف / ا ف ب/AFP

جندي اوكراني من حرس الحدود يراقب صور المسيرات من ملجأ تحت الارض في باخموت بمنطقة دونيتسك في 3 أيار/مايو 2023.

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – ضربت روسيا مجددا أوكرانيا بمسيّرات إيرانية الصنع الخميس غداة اتهامها كييف بشن هجوم بالمسيرات على الكرملين.

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وفي الجانب الروسي، أصابت مسيّرات الخميس مصافي نفط في مناطق قريبة من أوكرانيا، في حلقة جديدة من سلسلة هجمات وعمليات تخريب قبل أيام من الاحتفالات العسكرية بيوم النصر في 9 أيار/مايو، المناسبة التي ترتدي أهمية كبيرة للكرملين.

من جهته وصل الرئيس الأوكراني الى لاهاي للقاء مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بعد زيارته الأربعاء فنلندا.

وأعلن الجيش الأوكراني صباح الخميس أنه أسقط خلال الليل 18 مسيّرة من أصل 24 أطلقتها روسيا على البلاد.

وقال سلاح الجو الأوكراني على تلغرام إنّ "الغزاة أطلقوا 24 مسيّرة من نوع شاهد 136/131. قام سلاح الجو الأوكراني بالتعاون مع وحدات دفاع جوي أخرى باسقاط 18 مسيّرة".

وقال سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف إنه بحسب المعلومات الأولية فقد "دمّرت قوات الدفاع الجوي كل صواريخ العدو ومسيّرات فوق كييف".

وأضاف بوبكو أن هذا هو اليوم الثالث من محاولات شنّ ضربات على كييف في أيار/مايو. وتابع "لم تشهد مدينتنا مثل هذه الضربات المكثفة منذ بداية هذه السنة".

وقال إنّ حطام الطائرات المسيّرة سقط على أجزاء مختلفة من كييف لكن لم تقع إصابات.

وشهدت مدن أخرى في أوكرانيا هجمات ايضا الخميس، بينها مدينة أوديسا الساحلية في جنوب غرب البلاد التي استُهدفت "ب15 مسيرة" بينها 12 "تم إسقاطها"، بحسب المتحدث باسم الادارة المحلية سيرغي براتشوك.

وكانت مدينة خيرسون القريبة من الجبهة الجنوبية والتي أعلنت عن حظر تجول لمدة 58 ساعة اعتبارا من مساء الجمعة، هدفا الاربعاء لقصف "مكثف" أدى الى مقتل 23 شخصا وإصابة 46 بحسب آخر حصيلة رسمية نشرت الخميس.

- هجمات كبرى-

يأتي تكثف الضربات الروسية في أوكرانيا في الأيام الماضية في وقت أعلنت فيه كييف إنجاز التحضيرات لهجوم واسع النطاق تعتزم شنّه وفيما شهدت روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، سلسلة من الهجمات وعمليات التخريب الكبرى.

جنود من وحدة من الحرس الوطني الأوكراني يتدربون قرب كييف في 3 أيار/مايو 2023. © سيرغي شيستاك / ا ف ب/AFP

والأربعاء أعلنت روسيا أنّها أسقطت طائرتين مسيّرتين استهدفتا الكرملين في ما وصفته بمحاولة "إرهابية" لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين، بينما نفت أوكرانيا علاقتها بالهجوم.

والخميس أفادت وسائل إعلام وسلطات محلية بأنّ طائرتين مسيّرتين استهدفتا مصافي لتكرير النفط في جنوب غرب روسيا قرب أوكرانيا.

ونقلت وكالتا "تاس" و"ريا نوفوستي" عن أجهزة الطوارئ قولها إنّ حريقاً تمكّنت فرق الإطفاء من إخماده لاحقاً، اندلع في خزّان للنفط بمصفاة إلسكي في منطقة كراسنودار من جرّاء هجوم شنّته "طائرة مسيّرة مجهولة".

وقال حاكم المنطقة فينامين كوندراتييف في منشور على تطبيق تلغرام إنّ الحريق تمّ في مرحلة أولى احتواؤه ضمن مساحة 400 متر مربع ثم أُخمد بسرعة من قبل أجهزة الطوارئ.

وبعد حوالى ساعة، أعلن فاسيلي غولوبييف حاكم منطقة روستوف المتاخمة لأوكرانيا، أنّ طائرة مسيّرة أُسقطت عند مصفاة محلية للنفط قرب قرية كيسيليفكا.

ووفق المصدر ذاته، فقد تسبّبت الطائرة بانفجار وحريق أخمده العاملون في المصفاة "على الفور".

وأضاف غولوبييف أنّه "لم تقع إصابات، الأضرار التي لحقت بالمنشآت ضئيلة".

من جهته، أعلن حاكم منطقة فورونيج المتاخمة لأوكرانيا أيضاً عبر "تلغرام"، أنّ الدفاعات الجوية المحلية أسقطت طائرة مسيّرة في الصباح الباكر، من دون وقوع ضحايا أو أضرار.

ويأتي هذان الهجومان بعد هجمات أخرى مماثلة بطائرات مسيّرة مفخّخة استهدفت في الأيام الأخيرة مواقع في روسيا أو في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا إليها.

من جانب آخر، بدأ الرئيس الأوكراني الخميس زيارة لم يعلن عنها مسبقاً إلى لاهاي، بحسب ما أعلنت الحكومتان الأوكرانية والهولندية، للقاء مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في جرائم حرب مفترضة قد يكون ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا وأصدرت في آذار/مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسيلقي زيلينسكي في هذه المدينة خطابا بعنوان "لا سلام بلا عدالة لأوكرانيا" بحضور وزير الخارجية الهولندي وبكه هوكسترا، وفق إذاعة "إن إس أو" الحكومية. وثمة أيضاً اجتماع مقرّر مع نواب هولنديين، إضافة إلى لقاء مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

© 2023 AFP