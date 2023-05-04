كييف تقول إنّها أسقطت 18 من أصل 24 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا على أوكرانيا

© سيرغي شيستاك / ا ف ب/AFP

جنود من وحدة من الحرس الوطني الأوكراني يتدربون قرب كييف في 3 أيار/مايو 2023.

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أعلنت أوكرانيا الخميس أنّها أسقطت خلال الليل 18 مسيّرة من أصل 24 أطلقتها روسيا على البلاد غداة اتّهامات وجّهتها موسكو لكييف بشنّ هجوم بمسيّرتين مفخّخيتن على الكرملين لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

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وقال سلاح الجو الأوكراني على تلغرام إنّ "الغزاة أطلقوا 24 مسيّرة من نوع شاهد 136/131. قام سلاح الجو الأوكراني بالتعاون مع وحدات دفاع جوي أخرى باسقاط 18 مسيّرة".

وقال سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف إنه بحسب المعلومات الأولية فقد "دمّرت قوات الدفاع الجوي كل صواريخ العدو ومسيّرات فوق كييف".

وأضاف بوبكو أن هذا هو اليوم الثالث من محاولات شنّ ضربات على كييف في أيار/مايو.

وتابع "لم تشهد مدينتنا مثل هذه الضربات المكثفة منذ بداية هذه السنة".

وقال إنّ حطام الطائرات المسيّرة سقط على أجزاء مختلفة من كييف لكن لم تقع إصابات.

وكانت روسيا أعلنت الأربعاء أنّها أسقطت طائرتين مسيّرتين استهدفتا الكرملين في ما وصفته بمحاولة "إرهابية" لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين، بينما نفت أوكرانيا علاقتها بالهجوم.

وتوعد الكرملين كييف بردّ شديد.

© 2023 AFP