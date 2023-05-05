القضاء الفرنسي يحقق في شبهات فساد تستهدف مجموعة تاليس للأسلحة في الهند

باريس (أ ف ب) – فتح القضاء الفرنسي تحقيقا حول مجموعة تاليس للأسلحة للاشتباه بحصولها عن طريق الفساد على عقد مع الهند لتجديد طائرات هذا البلد من طراز ميراج 2000، على ما علمت وكالة فرانس برس الجمعة من مصدر مطلع على الملف.

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وأفادت المجموعة الفرنسية المتخصصة في الصناعات الالكترونية للطيران والدفاع، في اتصال أجرته معها وكالة فرانس برس أنها تنفي "بحزم هذه المزاعم".

وأوضح المصدر أن التحقيق الذي فتحته النيابة العامة الوطنية المالية يدور حول شبهات فساد.

وذكرت إذاعة "راديو فرانس" التي كشفت المعلومات أن سانجاي باندري، الوسيط الهندي المقيم في بريطانيا، "يؤكد أنه ساعد تاليس على الفوز بصفقة لتجديد طائرات ميراج 2000 في الهند وتقاضى بدلا من خلال قناة مالية في الخارج".

وأبرمت الهند مع باريس في 2011 عقدا بقيمة تقارب 1,4 مليار يورو لتحديث أسطولها المؤلف من 51 طائرة ميراج 2000 اشترتها في الثمانينات، ينص خصوصا على ان تقوم شركتا داسو وتاليس بتجهيز الطائرات بأنظمة إلكترونية حديثة وتجهيزات حربية الكترونية ورادار أكبر قوة.

وقدم باندري شكوى أولى أمام محكمة التجارة في نانتير قرب باريس للمطالبة بـ11 مليون يورو يقول إنه كان ينبغي أن يتقاضاها لقاء مساعدة قدمها لتوقيع العقد.

ويؤكد بحسب راديو فرانس أن تاليس حصلت على العقد بعد شهر من زيارة قام بها إلى باريس في حزيران/يونيو 2011، التقى خلالها مسؤولين في تاليس وتوصل إلى اتفاق شفهي حول المبلغ الذي يفترض أن يتقاضاه.

وهو يدعي بحسب راديو فرانس أنه "أتاح لتاليس إزالة كل العراقيل التي كانت تعترض توقيع العقد".

وردت المجموعة في تصريح لوكالة فرانس برس مؤكدة أن "تاليس لم توقع أي عقد مع باندري أو مع شركاته في إطار هذا المشروع" مشيرة إلى أن "محكمة التجارة في نانتير سبق أن ردت شكوى باندري في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2022".

وأكدت المجموعة أن "تاليس تحترم القانون وتطبق سياسة تقضي بعدم التسامح إطلاقا مع الفساد واستغلال النفوذ".

كما يحقق قضاة ماليون باريسيون منذ حزيران/يونيو 2021 في شروط بيع فرنسا 36 طائرة رافال للهند في أيلول/سبتمبر 2016 لقاء 7,8 مليارات يورو.

© 2023 AFP