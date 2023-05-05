بطولة إنكلترا: الإصابة تُنهي موسم لوريس

© بيتر بويل / ا ف ب/AFP

لندن (أ ف ب) – يغيب الحارس الفرنسي هوغو لوريس قائد فريق توتنهام في الدوري الإنكليزي الممتاز حتى نهاية الموسم، جراء إصابة في الفخذ، بحسب ما أعلن النادي الجمعة.

إعلان اقرأ المزيد

وأصيب لوريس بطل العالم مع فرنسا عام 2018 الذي أعلن اعتزاله الدولي أخيراً، في 23 نيسان/أبريل خلال الشوط الأول الكارثي في الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد 1-6، حين تلقى خمسة أهداف في 21 دقيقة قبل أن يُستبدل.

وقال المدرب الموقت لتوتنهام راين مايسون إن اللاعب البالغ 36 عاماً لن يكون حاضراً في مبارتي توتنهام المقبلتين و"سيغيب حتى (نهاية) الموسم".

وأوضح المدرب عشية مواجة كريستال بالاس "لقد حصلنا على النتائج، ومن الواضح أنها مخيبة للآمال، ولكن هذا ما كنا نخشاه منذ البداية".

ومع بقاء عام واحد فقط من عقد لوريس، لم يرغب مايسون في مناقشة مستقبل لاعبه، قائلاً "لا يمكنني التحدث عن الموسم المقبل".

وأضاف "نحن بحاجة إليه. نحن بحاجة إلى أن يكون جزءاً من الفريق، وأنا متأكد من أنه سيفعل ذلك".

وفشل توتنهام بتحقيق الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري. وقبل أربع مراحل من نهاية الموسم، يتأخر بفارق تسع نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

© 2023 AFP