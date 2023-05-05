بطولة فرنسا: سان جرمان وغالتييه لتجنب المزيد من الغضب

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تجمع أنصار باريس سان جرمان لكرة القدم أمام مقر النادي في بولوني-بيانكور للاحتجاج على مستوى الفريق الحالي في 3 أيار/مايو 2023

باريس (أ ف ب) – بعدما كان مرتاحاً تماماً على وضعه ويسير بثبات نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، يجد باريس سان جرمان نفسه في دوامة من الغضب والمشاكل، بسبب تراجع نتائجه واتهام لاعبيه بعدم الولاء لألوان النادي.

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وقد يكون نادي العاصمة محظوظاً لكون مباراته المقبلة المقررة الأحد في المرحلة 34 على أرض تروا الجريح، بعيداً عن ملعبه "بارك دي برانس" لأن ذلك سيجنبه مشاهد لا يرغب أي ناد برؤيتها.

وتظاهر مئات من المشجعين الأربعاء أمام مقر النادي في بولوني-بيانكور للتعبير عن غضبهم حيال ما آلت إليه الأمور.

"من أنت؟"

وهتف المشجعون بعد 3 أيام من الخسارة أمام لوريان 1-3 في الدوري والتي كانت الثالثة له في مبارياته الأربع الأخيرة على أرضه "سئمنا من المرتزقة! يجب طرد (الارجنتيني ليونيل) ميسي! يجب طرد (القطري) ناصر (الخليفي، رئيس النادي)" و"استقالة الإدارة" و"باريس هو نحن".

وانتقد بعض المشجعين على وجه التحديد ميسي والبرازيلي نيمار، وكتب بعض الألتراس على لافتة "باريس سان جرمان: من أنت؟ إلى أين أنت ذاهب؟ هل تسمعني؟".

وأبدت مجموعة "كوليكتيف ألتراس باريس" خشيتها على مصير النادي وقالت في بيان "نحن قلقون بصدق بشأن مستقبل واستدامة نادينا" متسائلة "هل لا يزال هناك طيار على متن الطائرة".

ووفقاً للمجموعة "الفريق الرياضي في حالة انجراف تام"، منتقدة سياسة التعاقدات "من دون رؤية شاملة للاحتياجات الجماعية".

كما انتقدت "الإدارة الكارثية في السنوات الأخيرة التي قدمت جسوراً ذهبية للمرتزقة وإلى لاعبين تمت المبالغة في تقديرهم وغير مهتمين".

وبدأ سان جرمان الثلاثاء إجراءات تأديبية بحق نجمه ميسي واتخذ قرار ايقافه لعدة أيام على خلفية سفره إلى المملكة العربية السعودية من دون الحصول على موافقته.

كما أعرب الألتراس عن رفضهم مغادرة النادي ملعب "بارك دي برانس" حيث يخوض مبارياته البيتيّة، في حين يستعد لاستحواذ محتمل على ملعب "ستاد دو فرانس".

وغداة الهزيمة أمام لوريان، تجمع بعض المشجعين أمام مركز تدريب النادي كان دي لوج، ورفعوا لافتات كتب عليها "لا أحد يحترمك بعد الآن. لماذا نفعل ذلك؟" و"أنت لا تمثل مدينتنا بأي شكل من الأشكال".

ودفع هذا الأمر النادي الى تعزيز الحماية أمام مقر التدريب ومنازل لاعبين مثل ميسي والإيطالي ماركو فيراتي ونيمار الذي تجمع أمام منزله قرابة 100 مشجع ارتدوا قمصانا سوداء، رغم أنه ليس جزءاً من النتائج الأخيرة بسبب غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وردّد المشجعون هتافات مسيئة "نيمار، ارحل"، حسب ما أوضح مصدر لفرانس برس، مؤكداً أن البعضهم أشار إلى "أنهم يريدون تكرار تحركهم كل مساء".

وتفرّق المتظاهرون "بهدوء بعد دقائق من وصولهم" من دون "رغبة في الاشتباك مع الشرطة".

وكتب نيمار بالبرتغالية عبر صفحته على إنستغرام مساء الأربعاء "لا تدع الناس يضعونك في عاصفة، بل اجعلهم في سلام".

وقال النادي في بيان الأربعاء إن "باريس سان جرمان يدين بأشد العبارات التصرفات التي لا تطاق والمهينة لمجموعة صغيرة من الأفراد، والتي حدثت هذا الأربعاء".

وتابع "مهما كانت الخلافات لا شيء يمكن أن يبرّر مثل هذه الأفعال. يقدّم النادي دعمه الكامل للاعبيه وإدارته ولكل المعنيين بهذه السلوكيات المخزية".

لا مجال للخطأ

ويدرك سان جرمان ومدرّبه أن أي هفوة أمام تروا الذي يبدو هبوطه حتمياً كونه يقبع في المركز الثامن عشر بفارق 10 نقاط عن منطقة الأمان، على غرار أجاكسيو التاسع عشر، سيزيد من النقمة بما أنه سيسمح لملاحقيه مرسيليا ولنس بتضييق الخناق عليه أكثر.

وقبل خمس مراحل على نهاية الموسم، يتصدر كيليان مبابي ورفاقه الترتيب بفارق 5 نقاط عن مرسيليا و6 عن لنس اللذين يتواجهان معاً السبت على أرض الأخير في مباراة حامية ستصب في صالح نادي العاصمة بفوز أحدهما أو بالتعادل.

وبالتأكيد، سيكون التعادل السيناريو الأمثل لرجال غالتييه الذين تنتظرهم نهاية موسم هادئة على الورق أقله إذ، وبعد لقاء تروا، سيلعبون ضد أجاكسيو التاسع عشر وأوكسير الخامس عشر وستراسبورغ السادس عشر، على أن يكون كليرمون الثامن حالياً الاختبار الأصعب لهم في المتر الأخير من الموسم.

ويبدو الصراع محسوماً على المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة الى دوري الأبطال، بما أن موناكو الرابع (61 نقطة) الذي يحل الأحد ضيفاً على أنجيه، يبتعد بفارق 8 نقاط عن لنس، لكنه يملك فرصة خوض "يوروبا ليغ" في منافسة محتدمة مع ليل (59) ورين (56) وليون (53) التي تلتقي تباعاً مع رينس ونيس ومونبلييه.

© 2023 AFP