دورة مدريد: خروج تسيتسيباس وتأهل كاراتسيف لنصف النهائي الأول في الماسترز وسابالينكا وشفيونتيك إلى النهائي

البيلاروسية أرينا سابالينكا لحظة الارسال خلال مباراتها امام اليونانية ماريا ساكاري في نصف نهائي دورة مدريد في كرة المضرب في الرابع من أيار/مايو 2023.

مدريد (أ ف ب) – حقّق الروسي أصلان كاراتسيف، المصنف 121 عالمياً، إنجازاً أول من نوعه بالنسبة له ببلوغه الدور نصف النهائي لدورة مدريد الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب، بإنهائه مغامرة الصيني جانغ جينجين بالفوز عليه 7-6 (7-3) و6-4 الخميس في ربع النهائي.

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ولم يسبق لابن الـ29 عاماً الذي يبقى أفضل انجاز له وصوله الى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021، أن خاض غمار المربع الأخير لإحدى دورات الألف نقطة للماسترز.

وفي المباريات السبع التي خاضها في دورة مدريد، بينها اثنان في التصفيات، لم يتنازل كاراتسيف سوى عن مجموعة واحدة وكانت في مباراته مع الأسترالي أليكس دي مينور في الدور الثالث حيث فاز 6-3 و4-6 و6-4.

وأنهى الروسي مشوار جانغ (26 عاماً) الذي كان أول صيني يصل الى ربع نهائي إحدى دورات الألف نقطة للماسترز، ما سيخوّله الصعود الإثنين الى المركز 66 عالمياً في أفضل تصنيف له على الإطلاق.

خروج تسيتسيباس

ويلتقي كاراتسيف بفضل هذا الانجاز الذي سيجعله قريباً من نادي الخمسين الأوائل في تصنيف رابطة المحترفين "أيه تي بي" في إصدار الإثنين المقبل، في دور الأربعة مع الألماني يان-لينارد شتروف الخامس والستين والذي أطاح اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس عالمياً بالفوز عليه 7-6 (7-5) و5-7 و6-3 في ساعتين و30 دقيقة.

وهو الفوز الثالث لشتروف على تسيتسيباس في ست مواجهات بينهما.

وبات شتروف (33 عاما) أول لاعب محظوظ بين الخاسرين في التصفيات يبلغ دور الأربعة في إحدى دورات ماسترز الالف.

وللمفارقة سيلتقي شتروف مع كاراتسيف الذي كان تغلب عليه في التصفيات وحرمه من دخول القرعة الرئيسية.

وعانى تسيتسيباس وصيف نسخة 2019 عندما خسر امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في المجموعة الاولى ووجد مقاومة كبيرة من شتروف في المجموعة الاولى حيث فرض الالماني التعادل حتى الشوط الثاني عشر 6-6 ثم لجأ اللاعبان الى شوط فاصل كانت الكلمة الاخيرة فيه لشتروف فحسمها 7-6 (7-5) في 59 دقيقة.

وشهدت المجموعة الثانية السيناريو ذاته حتى الشوط الحادي عشر عندما نجح تسيتسيباس في كسر ارسال شتروف وتقدم 6-5 قبل ان ينهيها في صالحه 7-5 في 43 دقيقة.

ونجح شتروف في كسر إرسال تسيتسيباس في الشوط الرابع من المجموعة الثالثة الحاسمة وتقدم 3-1 ثم 4-1 و5-2 قبل ان ينهيها في صالحه 6-3 في 52 دقيقة.

سابالينكا إلى النهائي

ولدى السيدات في احدى دورات الألف، بلغت البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالمياً النهائي بفوزها الساحق على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا الثانية عشرة 6-1 و6-1 في ثمانين دقيقة، لتلاقي البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالميا والفائزة على اليونانية ماريا ساكَّاري 6-4 و6-1.

وستكون مباراة ثأرية لسابالينكا التي خسرت أمام البولندية قبل أسبوعين على أرض ترابية في شتوتغارت 6-3 و6-4 "أريد حقاً الثأر. سيكون رائعاً الفوز على لاعبة من طراز إيغا على أرض ترابية".

تابعت "في شتوتغارت كنت متوترة، حاولت حسم الكرات القصيرة. هذه المرة سأحاول التحلي بالصبر وانتظر الكرة حتى نهايتها".

وتؤكّد البيلاروسية التي تحتفل بعيدها الـ25 الجمعة فورمتها الجيدة هذا الموسم، قبل ثلاثة أسابيع من بطولة رولان غاروس الكبرى، إذ بلغت النهائي الخامس لها في سبع دورات محققة لقبين.

لكن شفيونتيك المتوجة مرتين في رولان غاروس في 2020 و2022 لم تخسر هذه السنة على ارض ترابية محققة تسعة انتصارات. وسيكون النهائي الرابع لها هذه السنة من أصل ست دورات، إذ توجت في الدوحة وشتوتغارت.

في المقابل، هذه المرة الثانية تبلغ فيها سابالينكا المباراة النهائية لدورة مدريد بعد الأولى عام 2021 عندما توّجت باللقب على حساب الاسترالية المعتزلة آشلي بارتي 6-0 و3-6 و6-4.

واحتاجت سابالينكا الى ساعة و25 دقيقة للتخلص من عقبة ساكاري للمرة الثانية هذا العام وفي نصف النهائي بالتحديد، بعدما كانت تغلبت عليها في دور الاربعة لدورة إنديان ويلز الأميركية في آذار/مارس الماضي، قبل أن تخسر امام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في المباراة النهائية.

وهو الفوز السادس لسابالينكا، حاملة لقب بطولة أستراليا، على ساكاري في تسع مواجهات بينهما حتى الان.

وشهدت بداية المباراة ندية كبيرة بين اللاعبتين وفرض التعادل نفسه حتى الشوط الثامن 4-4 قبل أن تنجح سابالينكا في التقدم 5-4 وتكسر إرسال ساكاري في الشوط العاشر وتحسم المجموعة في صالحها 6-4 في 52 دقيقة.

وتابعت سابالينكا سيطرتها في المجموعة الثانية وكسرت ارسال ساكاري في الشوطين الرابع والسادس وتقدمت 5-1 قبل أن تنهيها في صالحها في 33 دقيقة.

© 2023 AFP