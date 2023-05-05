رسوم لصغار أبرز حيوانات جنوب إفريقيا أضيفت إلى أوراقها النقدية

جوهانسبرغ (أ ف ب) – قررت جنوب إفريقيا التي تضع على أوراقها النقدية صورة نلسون مانديلا، أول رئيس لها بعد حقبة الفصل العنصري، أن تضيف على الجانب الآخر من هذه الأوراق رسوماً لأِشبال أُسد وصغار فيلة، وغيرها من صغار الحيوانات الظريفة، تقف إلى جانب والديها الموجودين عليها أصلاً.

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وتتوافر هذه الأوراق التي أصدرها المصرف المركزي الخميس بخمسة ألوان، تتراوح قيمتها بين 10 و200 راند، وأبقيَت عليها صورة بطل الكفاح ضد الفصل العنصري.

أما ظهر الورقة النقدية، فخُصص للثدييات الإفريقية الأكثر شهرة والمعروفة بـ"ذي بيغ فايف" (أو "الحيوانات الخمس الكبرى")، وهي الأفيال والأسود والفهود والجواميس وحيوانات وحيد القرن، في رسوم تُمثّلها في وضعيات عائلية تضم كبارها وصغارها.

وأُصدرت أوراق مانديلا النقدية المتداولة حالياً في وقت مبكر من عام 2012، أي قبل عام من وفاة أول رئيس لجنوب إفريقيا ينتخب ديمقراطياً.

وأوضح المصرف المركزي إن الأوراق النقدية الجديدة تهدف إلى الاحتفاء بالديموقراطية الدستورية في البلاد. وأوضح المصرف الأربعاء أن مقدمة الدستور مطبوعة "بنص صغير حول علم البلاد وصورة ماديبا"، وهو اسم قبيلة مانديلا ويُطلقه عليه محبوه.

وأصدر المصرف أيضاً قطعاً نقدية معدنية جديدة بألوان فضية وذهبية وذهبية وردية، بنقشات تمثّل أبرز حيوانات جنوب إفريقيا ونباتاتها، ومنها الحيتان وظباء الربيع، والبروتيا الخرشوفية، وهي الزهرة الوطنية.

زام- جير/ب ح/ناش

© 2023 AFP