روما تطالب باعتذار فرنسي بعد "إهانة" دارمانان رئيسة حكومتها

© اندريس سولارو, لودوفيك مارين / ا ف ب/ارشيف

صورة مركبة لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (يسار) مؤرخة في 27 آذار/مارس 2023 في باريس ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني مؤرخة في 5 نيسان/ابريل 2023 في روما

روما (أ ف ب) – طالب وزير الخارجية الإيطالي الجمعة باعتذار من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي أثارت تصريحاته حول عدم قدرة جورجيا ميلوني على إدارة الهجرة أزمة جديدة بين باريس وروما.

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وقال أنطونيو تاياني في مقابلة مع صحيفة "إل كورييري ديلا سيرا"، "إنها إهانة لا مبرّر لها ومبتذلة موجّهة إلى دولة صديقة وحليفة" و"عندما يسيء شخص ما لشخص آخر دون مبرر، فإنّ الحد الأدنى هو أن يعتذر".

وألغى تاياني الخميس زيارة كانت مقررة إلى باريس بعد تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي عدّها "غير مقبولة"، إذ قال دارمانان إنّ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة" في بلادها.

وفي محاولة لوقف التصعيد، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية توضيحاً قالت فيه إنها "تأمل" أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي.

وكتبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بالإيطالية على تويتر "لقد تحادثت هاتفيا مع زميلي أنطونيو تاياني".

وأضافت "أكّدت له أنّ العلاقة بين إيطاليا وفرنسا تقوم على الاحترام المتبادل".

بدوره، قال تاياني "لقد اتصلت بي كاترين كولونا مرتين لتعبّر عن أسفها، كانت ودودة جدّاً"، معتبراً أنّ التوضيحات التي قدّمتها باريس ما زالت "غير كافية".

وتابع تاياني "إنه هجوم بارد، طعنة في الظهر من عضو بارز في الحكومة الفرنسية. هناك أمور لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، من المؤكد أنّ بقية أعضاء حكومة (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون لا يفكّرون مثل دارمانان".

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس الجمعة، لم ترغب وزارة الداخلية الفرنسية بالتعليق على موضوع طلب الحكومة الإيطالية من الجانب الفرنسي الاعتذار.

وعود ميلوني

وتُعدّ الهجرة موضوعاً شديد الحساسية في العلاقات الفرنسية-الإيطالية منذ سنوات.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، شهد البلدان ازدياداً كبيراً في عمليات عبور المهاجرين حين رفضت حكومة ميلوني بعيد تسلّمها السلطة السماح برسو السفينة الإنسانية التابعة لمنظمة "اس او اس المتوسط" التي انتهى بها الأمر أن استقبلتها فرنسا في تولون مع 200 مهاجر على متنها.

وأثارت هذه الحادثة غضب فرنسا التي دعت الى اجتماع على المستوى الأوروبي لكي لا يتكرر هذا السيناريو غير المسبوق.

منذ ذلك الحين، ازدادت عمليات العبور السرية بالقوارب، مع ظهور ممر بحري جديد بين تونس وإيطاليا التي تعدّ من أبرز بوابات أوروبا للمهاجرين غير النظاميين.

وتقول وزارة الداخلية الإيطالية إنّ أكثر من 42 ألف شخص وصلوا الى إيطاليا هذا العام عبر البحر المتوسط، مقابل نحو 11 ألفا خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وحاول الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران الجمعة تهدئة النفوس، قائلا "ليست هناك رغبة في نبذ إيطاليا".

وأضاف "الإيطاليون، يناقشون، يحبّون السياسة، لكنّهم يتحملون مسؤولية الخيارات التي اتّخذوها ويريدون أن نتركهم يتحملون مسؤولية خياراتهم، وهذا أمر جيّد لأننا لا نعتزم القيام بأي شيء آخر".

من جهته، أعطى وزير النقل كليمان بون الذي يجسّد الجناح اليساري للأغلبية الرئاسية، "سبباً سياسياً" لدارمانان، مذكّراً "بما هو اليمين المتطرف أينما كان، في إيطاليا كما الحال في أي مكان آخر، يقدم العديد من الوعود ويتعامل قليلاً مع المشكلات".

وردا على سؤال حول هذا الخلاف على هامش رحلة إلى فلورنسا، أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى أنّ مسألة تدفقات الهجرة "مشكلة شائعة" في دول الاتحاد الأوروبي يجب إدارتها "بأقصى قدر من الوحدة".

وأضاف "أنا متأكد من أنه سيتم التغلب على هذه الصعوبات".

وبالإضافة إلى خبر تتويج نابولي في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، تصدّر هذا الخلاف الجديد بين البلدين المتجاورين عناوين الصحف الإيطالية صباح الجمعة.

وكتبت "لا ريبوبليكا"، وهي صحيفة يومية تميل إلى يسار الوسط عن "صفعة باريس"، في حين تحدثت صحيفة "لا ستامبا" عن أنّ "مكافحة الهجرة غير الشرعية كانت واحداً من المواضيع المحورية لميلوني خلال الحملة الانتخابية" في صيف 2022.

وأضافت "مع وعود بإقامة +حصار بحري+ لمنع عملية المغادرة نحو شبه الجزيرة. لكن بعد وصولها إلى بالاتسو شيغي (مقرّ رئيس الحكومة في روما) أدركت رئيسة الوزراء أنّ مشروعها غير قابل للتطبيق. وندم الفرنسيون لأنهم صدّقوها".

© 2023 AFP