بايدن يقول إن تقدّمه في السن أكسبه "الحكمة"

© جيم واتسون / ا ف ب

واشنطن (أ ف ب) – قال الرئيس الأميركي جو بايدن البالغ 80 عاما والذي يسعى لولاية ثانية في العام 2024، في مقابلة أذيعت الجمعة، إن تقدمه في السن جلب له حكمة وفيرة.

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وصرّح بايدن في أول مقابلة له منذ إطلاق حملته الأسبوع الماضي رسميا لصحافية في قناة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية "لقد اكتسبت مقدارا كبيرا من الحكمة وأعرف أكثر من الغالبية العظمى من الناس".

وأضاف بايدن، وهو ديموقراطي سيبلغ 86 عاما في نهاية فترة ولاية ثانية "أنا أكثر خبرة من أي شخص سبق له الترشح للمنصب (الرئاسة). وأعتقد أنني أثبتت أنني كنت مشرّفا وكفؤا أيضا".

ونادرا ما يتطرّق جو بايدن إلى مسألة سنّه التي تعتبر عائقه الرئيسي لدى الناخبين.

وفي العام 2024، قد يواجه مجددا الجمهوري دونالد ترامب البالغ الآن 76 عاما، في السباق إلى البيت الأبيض.

© 2023 AFP