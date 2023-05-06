بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي يبتعد 4 نقاط عن أرسنال

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حارس مرمى مانشستر سيتي البرازيلي ايدرسون يحيي انصار الفريق بعد فوز فريقه على ليدز يونايتد 2-1 في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم. 6 ايار/مايو 2023

لندن (أ ف ب) – ابتعد مانشستر سيتي اربع نقاط عن ارسنال في صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه ليدز 2-1 ليزيد الضغط على فريق العاصمة الذي يخوض امتحانا صعبا بدوره ضد نيوكاسل الثالث على ملعب الاخير الاحد ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين.

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ورفع مانشستر سيتي رصيده الى 82 نقطة مقابل 78 لارسنال الذي لعب العدد ذاته من المباريات. ونظرا للفارق الشاسع في فارق الاهداف بين سيتي وارسنال، يحتاج الاول الى 8 نقاط من اصل 12 متبقية للتتويج باللقب الثالث تواليا والخامس في آخر ستة مواسم.

وسجل الالماني ايلكاي غوندوغان هدفي سيتي في الشوط الأول اثر تمريرتين حاسمتين من الجناح الجزائري رياض محرز (19 و27)، ليعود ويهدر فرصة تسجيل اول هاتريك في مسيرته عندما سدد ركلة جزاء في القائم اواخر المباراة، قبل ان يرد ليدز بهدف متأخر للمهاجم الاسباني رودريغو (85).

وعلى الرغم من المواجهة القوية لمانشستر سيتي المرتقبة الثلاثاء ضد ريال مدريد الاسباني في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، أشرك مدربه الاسباني بيب غوارديولا لاعبيه المؤثرين اساسيين وعلى رأسهم هدافه النروجي ارلينغ هالاند وصانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين العائد من الاصابة طوال الدقائق التسعين، في حين اراح لاعب الوسط رودري والبرتغالي برناردو سيلفا ومواطنه روبن دياش.

في المقابل، كان ليدز يخوض مباراة الرسمية الاولى باشراف مدربه المخضرم سام الاردايس الذي تسلّم المهمة هذا الاسبوع بعد اقالة الاسباني خافي غراسيا من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق الذي يواجه خطر الهبوط.

وبعد ان اهدر هالاند فرصة اولى مطلع المباراة نجح غوندوغان في استغلال تمريرة بالمسطرة من محرز ليتابعها بعيدا عن متناول حارس ليدز الاسباني جويل روبليس (19).

وتكرر السيناريو ذاته بعد ثماني دقائق عندما مرر محرز كرة على مشارف المنطقة باتجاه غوندوغان ليتابعها داخل الشباك.

واضاع هالاند فرصة ثانية عندما سدد بجانب القائم في الشوط الثاني، ثم اصاب القائم ايضا ليفشل في زيادة غلته من الاهداف في الدوري المحلي حيث يملك 35 هدفاً وهو رقم قياسي في الدوري الانكليزي الممتاز في موسم واحد.

وسنحت لسيتي فرصة حسم النتيجة نهائيا في صالحه عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء بعد اعاقة فيل فودن داخل المنطقة، فانبرى لها غوندوغان لكنه سددها في القائم حارما نفسه من تسجيل اول ثلاثية في مسيرته (84).

وبعدها بدقيقة واحدة، قلّص ليدز الفارق بواسطة مهاجمه البديل رودريغو الذي استغل خطأ دفاعيا ليسدد في شباك الحارس البرازيلي ايدرسون، لكن سيتي نجح في الخروج بالنقاط الثلاث.

وحقق تشلسي اول فوز له باشراف مدربه الموقت ونجمه السابق فرانك لامبارد بعد ست هزائم تواليا، اثر عودته ظافرا من ارض بورنموث 3-1.

وسجل الاسكتلندي كونور غالاغر (9) والمدافع الفرنسي بونوا بادياشيل (82) والبرتغالي جواو فيليكس (86) اهداف تشلسي، في حين سجل الاوروغوياني ماتياس فينا هدف بورنموث الوحيد (21).

وحقق توتنهام فوزا صعبا على جاره كريستال بالاس بهدف وحيد سجله هدافه هاري كاين بكرة رأسية في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ومني استون فيلا بخسارة ثانية توالياً أمام جاره ولفرهامبتون بهدف وحيد سجله البرتغالي توتي غوميش في الدقيقة التاسعة، ليضمن الفائز بنسبة كبيرة بقاءه بين النخبة الموسم المقبل.

والخسارة هي الثانية تواليا لاستون فيلا بعد سقوطه امام مانشستر يونايتد الاسبوع الماضي بعد سلسلة انتصارات طويلة.

ويلتقي لاحقاً ليفربول مع برنتفورد، في حين يلتقي الاحد وست هام مع مانشستر يونايتد.

© 2023 AFP