بطولة إيطاليا: ميلان يهزم لاتسيو في تجربة ناجحة قبل الدربي القاري

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لاعب وسط ميلان الجزائري اسماعيل بن ناصر في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد لاتسيو في الدوري الايطالي. 6 ايار/مايو 2023

روما (أ ف ب) – خاض ميلان تجربة ناجحة قبل مواجهته المرتقبة ضد جاره إنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الاربعاء المقبل بفوزه على لاتسيو 2-صفر السبت في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

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وصعد ميلان الى المركز الرابع موقتاً برصيد 61 نقطة بانتظار المواجهة القوية لاحقا بين روما وإنتر حيث يستطيع الاول التساوي معه نقاطا في حال فوزه، في حين يستطيع الثاني التساوي معه او تخطيه في حال تعادله او فوزه.

اما لاتسيو صاحب المركز الثاني برصيد 64 فقد يتنازل عن الوصافة لصالح يوفنتوس في حال فوز السيدة العجوز على اتالانتا الاحد.

واضطر مدرب ميلان ستيفانو بيولي الى اخراج جناحه البرتغالي المتألق هذا الموسم رافايل لياو في مطلع المباراة وذلك قبل أربعة أيام من خوض فريقه ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام جاره إنتر.

واشتكى صاحب البنية الضخمة البالغ 23 عاماً من آلام في الجزء العلوي من فخذه الأيمن، بعد تسارع على الجهة اليسرى.

بعدها بلحظات، ونتيجة نقاش لجهاز ميلان الفني، استُبدل بالبلجيكي أليكسي سالماكرز في الدقيقة 11، ربما على سبيل الاحتراز قبل الموعد المنتظر الأربعاء المقبل.

ويُعدّ لياو السلاح الهجومي الأقوى لميلان في الموسمين الماضيين، وقاده إلى لقب الدوري "سيري أ" في نسخة 2022.

كان حاسماً أيضاً هذا الموسم، على غرار ربع نهائي دوري الأبطال ضد نابولي المتوج أخيراً بلقب الدوري المحلي، فلعب كرات حاسمة ذهاباً (1-0) وإياباً (1-1).

وقال بيولي عن اصابة لياو "بحسب ما قاله لي، لا اعتقد أن الامر خطيرا، لكن الاهم كيف سيشعر في الغد".

واضاف "اذا كان في حالة جيدة الاربعاء، سيكون الامر أفضل، لكننا نستطيع تقديم مباراة كبيرة من دون لاعب مؤثر مثله أيضا".

ونجح لاعب الوسط الجزائري الدولي اسماعيل بن ناصر في افتتاح التسجيل لميلان بحركة فنية رائعة بعد تبادله الكرة مع المهاجم المخضرم الفرنسي اوليفييه جيرو بعد مرور 17 دقيقة، قبل ان يضاعف الظهير الفرنسي تيو هرنانديز النتيجة عقب مجهود فردي رائع وتسديدة بعيدة المدى (29).

© 2023 AFP