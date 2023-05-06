دوري أبطال آسيا: أوراوا الياباني يجرّد الهلال السعودي من اللقب ويتوّج مرة ثالثة

© فيليب فونغ / ا ف ب

سايتاما (اليابان) (أ ف ب) – جرّد أوراوا ريد دايموندز الياباني ضيفه الهلال السعودي من لقب دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بفوزه عليه 1-0 السبت في سايتاما في إياب النهائي، بعد تعادلهما ذهاباً 1-1 في الرياض.

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وسجّل هدف المباراة الوحيد البيروفي أندريه كاريو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (48) أمام 53 ألف متفرّج، ليحرز أوراوا لقبه الثالث في البطولة القارية بعد 2007 و2017، فيما تجمّد الرصيد القياسي للهلال عند أربعة ألقاب في سنوات 1991 و2000 و2019 و2021.

قدّم الهلال شوطا اول جيداً لكنه افتقد للاهم وهو التسجيل. كان البرازيلي ميشايل ديلغادو قريباً من التسجيل داخل المنطقة، بيد ان تسديدته صدها الحارس شوساكو نيشيكاوا (21).

واصاب شينزو كوروكي عارضة الهلال في الدقيقة 30 بعد جملة أكروباتية جميلة من مسافة قريبة. انسل سعود عبد الحميد بين المدافعين وأهدر امام الحارس، ثم سدّد محمد كنو حدود المنطقة قوية علت العارضة (35).

وكان كاريّو أحد نجوم الشوط الاول في بناء اللعب، وقد سدد كرة قوية ابعدها الحارس ببراعة الى ركنية (42).

في الشوط الثاني، تأكد الحظ السيئ لكاريو عندما هزّ شباك حارسه عبدالله المعيوف عن طريق الخطأ (48).

قال مهاجم الهلال الدولي السابق ياسر القحطاني لشبكة "بي إن سبورتس": "كاريو لا يُلام على الهدف. كان هناك سوء تغطية أربك المعيوف. لم يكن بمقدور كاريو تغيير أي شيء".

بعد الهدف، حاول الهلال التعويض وحصل على عدة فرص للمعادلة واعادة عقارب المباراة الى نقطة الصفر.

سدّد ديلغادو كرة قريبة من القائم الأيسر (81)، ثم أهدر النيجيري أوديون إيغالو فرصة ذهبية للمعادلة مع حلول الدقيقة التسعين انقذها الحارس من مسافة قريبة.

تابع القحطاني "عاب التسرّع لعب الهلال. غير (المدرب الأرجنتيني رامون) دياس طريقة اللعب واجرى تغييرات، ورغم دخول صالح الشهري لم ينجح بهز الشباك".

© 2023 AFP