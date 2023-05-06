كأس إسبانيا: رودريغو يقود ريال مدريد إلى لقبه الـ 20 على حساب أوساسونا

© خافيير سوريانو / ا ف ب

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بالفوز بكأس اسبانيا للمرة الـ 20 في تاريخ النادي على حساب أوساسونا 2-1 على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية في 6 أيار/مايو 2023

إشبيلية (إسبانيا) (أ ف ب) – قاد البرازيلي رودريغو فريقه ريال مدريد للظفر بلقبه العشرين في مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بتسجيله هدفي الفوز على أوساسونا 2-1 السبت على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.

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وأنهى رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فترة عجاف استمرت 9 أعوام وتحديداً منذ لقبهم الأخير في المسابقة عام 2014.

افتتح ريال التسجيل عبر رودريغو في الدقيقة الثانية، وعادل لوكاس تورو لأوساسونا (58)، قبل أن يضيف البرازيلي الثاني بتسديدة من مسافة قريبة استقرت في الشباك (70).

لم ينتظر ريال أكثر من دقيقتين بعد صافرة البداية ليفتتح التسجيل عبر رودريغو اثر مجهود فردي لمواطنه فينيسيوس جونيور على الجهة اليسرى، ليتجاوز روبن بينيا ويمرر كرة خلفية تركها المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة تمر بين قدميه لتصل إلى البرازيلي سددها في الشباك.

وتألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بتصديه لكرتين من الهجمة نفسها من ضربتين رأسيتين بداية من الكرواتي أنتي بوديمير وثم المغربي عبدالصمد الزلزولي (8)، قبل أن يهدر لوكاس تورو رأسية ثالثة مرت بجوار القائم (15).

وأنقذ الحارس سيرجيو هيريرا هدفاً محققاً لريال بعد اختراق جديد لفينيسيوس ليتوغل داخل المنطقة ويمرر أرضية فشل رودريغو في ترويضها، لتصل إلى بنزيمة سددها زاحفة صدها الاسباني (25)، قبل أن يمنع داني كارفاخال بعد دقيقة هدف التعادل لأوساسونا بابعاده كرة عند خط المرمى سددها بينية الزلزولي بعد خطأ من المدافع البرازيلي ميليتاو عجز كورتوا عن صدها (26).

وسدد المدافع النمسوي دفيد ألابا ركلة حرة من 30 متراً بعد خطأ على رودريغو اصطدمت بالعارضة (32)، ومرت تسديدة فينيسيوس جونيور البينية فوق العارضة مفوتاً فرصة مضاعفة النتيجة (35).

مع بداية الشوط الثاني، تابع ريال ضغطه إلا أن أوساسونا أدرك التعادل بعد تمريرة من الزلزولي اصطدمت برأس كارفاخال ووصلت إلى تورو سددها قوية زاحفة في أقصى الزاوية اليمنى عجز كورتوا عن صدها (58).

ومرة جديدة وقف رودريغو سداً أمام طموحات أوساسونا بتحقيق لقبه الأول، اذ اعاد ريال للمقدمة بعد مجهود جديد لمواطنه فينيسيوس لتصل الكرة إلى الألماني توني كروس ومنه إلى الهداف ليعاقب هيريرا بتسديدة في الشباك من مسافة قريبة (70).

وخرج رودريغو بطل أمسية إشبيلية وحل بدلاً منه ماركو أسنسيو (89)، وحاول فينيسيوس اضافة الثالث لكنه قرر التمرير من دون أن يتمكن أي لاعب من الوصول إلى الكرة بدلاً من التسديد بمواجهة الحارس (90)، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية ليظفر ريال بلقبه الـ 20 في المسابقة.

© 2023 AFP