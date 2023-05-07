بطولة ألمانيا: دورتموند يقسو على فولفسبورغ ويشدد الخناق على بايرن ميونيخ

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لاعبو بوروسيا دورتموند يحتفلون بهز شباك فولفسبورغ في الدوري الالماني في السابع من أيار/مايو 2023.

برلين (أ ف ب) – استعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات بسرعة بفوزه الكبير على ضيفه فولفسبورغ 6-0 الأحد على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" قي ختام المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة المانيا لكرة القدم.

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وحسم بوروسيا دورتموند نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله ثلاثة أهداف عبر كريم أديمي (14) والعاجي سيباستيان هالر (28) والهولندي دونيال مالين (37).

وأضاف دورتموند ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر لاعب وسطه الانكليزي جود بيلينغهام (54 و86) وأديمي (59) الذي أهدر أيضاً ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وعوض بوروسيا دورتموند تعثره أمام مضيفه بوخوم 1-1 في المرحلة الماضية في مباراة حرم خلالها من ركلة جزاء صحيحة، ما كلفه التنازل عن الصدارة لصالح العملاق البافاري بايرن ميونيخ.

وأقرّ كل من الاتحاد الألماني لكرة القدم والحكم المعني بالخطأ الفادح الذي حصل بعد تدخل قاس من البرازيلي دانيلو سواريس على أديمي من الخلف بالقدمين منتصف الشوط الثاني عندما كان الفريقان متعادلين ايجاباً.

وعزز دورتموند موقعه في المركز الثاني برصيد 64 نقطة معيدا الفارق الى نقطة واحدة بينه وبين بايرن ميونيخ الفائز على مضيفه فيردر بريمن 2-1 السبت.

في المقابل، تجمد رصيد فولفسبورغ عند 46 نقطة في المركز السابع بعدما مني بخسارته التاسعة هذا الموسم والاول بعد فوزين متتاليين.

وكان بوروسيا دورتموند البادئ بالتهديد برأسية لبيلينغهام من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من يوليان براندت (8).

ونجح دورتموند في افتتاح التسجيل برأسية لأديمي من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للمدافع النروجي جوليان رييرسون (14).

وعزز دورتموند تقدمه بهدف ثان عندما توغل أديمي من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية زاحفة أمام المرمى تابعها هالر بيمناه داخل المرمى الخالي (28).

وكانت أول وأخطر فرصة لفولفسبورغ تسديدة للبولندي ياكوب كامينسكي من داخل المنطقة ابعدها الحارس السويسري غريغور كوبل ببراعة الى ركنية (33).

وأضاف دورتموند الهدف الثالث اثر هجمة منسقة تلقى على اثرها براندت كرة خلف الدفاع من منتصف الملعب فانطلق كاسرا مصيدة التسلل قبل ان يتوغل داخل المنطقة ويهيئها إلى مالين غير المراقب فتابعها داخل المرمى الخالي (37).

وعزز بيلينغهام تقدم دورتموند مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة (54).

وسجل أديمي هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه عندما استغل كرة من هالر داخل المنطقة بعد تمريرة خاطئة للمدافع البلجيكي سيباستيان بورنوف الى حارس مرماه مواطنه كون كاستلس، فهيأها له وتابعها داخل المرمى من مسافة قريبة (59).

وأهدر أديمي فرصة الـ"هاتريك" عندما انبرى لركلة جزاء فوق العارضة (65).

وأضاع يوسوفا موكوكو، بديل هالر، فرصة تسجيل الهدف السادس بتسديدة من داخل المنطقة ابعدها كاستيلس الى ركنية (80).

وختم بيلينغهام المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه عندما تلقى كرة رأسية من براندت داخل المنطقة فتابعها بيمناه زاحفة على يسار الحارس (86).

© 2023 AFP