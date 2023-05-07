بطولة إنكلترا: أرسنال يواصل الضغط على مانشستر سيتي بفوز ثمين على نيوكاسل

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قائد أرسنال الدولي النروجي مارتن أوديغارد (يمين) يحتفل مع زميله السويسري غرانيت تشاكا بافتتاح التسجيل في مرمى نيوكاسل (2-0) في الدوري الانكليزي في السابع من أيار/مايو 2023.

لندن (أ ف ب) – واصل أرسنال ضغطه على مانشستر سيتي المتصدر وأنعش آماله في الظفر بلقبه الأول منذ 2004 عندما عاد بفوز ثمين من أرض مضيفه نيوكاسل بثنائية نظيفة الأحد على ملعب "ساينت جيمس بارك" امام 50267 متفرجا في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

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وسجل القائد لاعب الوسط الدولي النروجي مارتن أوديغارد (14) والمدافع الدولي السويسري فابيان شار (71 خطأ في مرمى فريقه) الهدفين.

وعزز أرسنال موقعه في المركز الثاني بفوزه الثاني تواليا والـ25 هذا الموسم برصيد 81 نقطة، فأعاد الفارق الى نقطة واحدة بينه وبين مانشستر سيتي المتصدر والفائز على ليدز يونايتد 2-1 السبت في افتتاح المرحلة.

ويملك مانشستر سيتي مباراة مؤجلة أمام برايتون ستقام في 24 أيار/مايو الحالي.

في المقابل، مني نيوكاسل بخسارته الخامسة فقط هذا الموسم والثانية على أرضه بعد الاولى امام ليفربول 0-2 ايضا في 18 شباط/فبراير الماضي، فتجمد رصيده عند 65 نقطة وبات مهددا بالتراجع الى المركز الرابع في حال فوز مانشستر يونايتد على مضيفه وست هام يونايتد لاحقا.

وأسدى أرسنال الذي أوقف سلسلة من ثلاثة انتصارات لنيوكاسل، خدمة الى مانشستر يونايتد لانتزاع المركز الثالث، وأنعش آمال ليفربول الخامس في المنافسة على البطاقة الاخيرة المؤهلة الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بعدما أبقى الفارق بينهما ثلاث نقاط مع مباراة أقل لنيوكاسل.

واستهل نيوكاسل المباراة بضغط قوي وكاد يفعلها من أول فرصة عندما تلقى جايكوب مورفي كرة من الدولي السويدي ألكسندر إيزاك من الجهة اليسرى، فهيأها لنفسه داخل المنطقة وسددها قوية بيسراه ارتدت من القائم الأيمن (1).

وسدد إيزاك كرة قوية بيمناه ابعدها المدافع بن وايت الى ركنية (3).

واحتسب حكم المباراة كريس كافاناغ ركلة جزاء لنيوكاسل اثر لمسة يد على المدافع البولندي ياكوب كيفيور بعد تسديدة من حافة المنطقة للبرازيلي برونو غيمارايش، لكنه عاد وألغاها بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (7).

وأخمد أوديغارد فورة أصحاب الأرض عندما نجح في افتتاح التسجيل خلافا لمجريات اللعب اثر تلقيه كرة من الدولي الايطالي جورجينيو خارج المنطقة، فسددها قوية زاحفة بيسراه وأسكنها على يسار الحارس نيك بوب (14).

وهو الهدف الخامس عشر لأوديغارد هذا الموسم.

وكاد أرسنال يضيف الهدف الثاني عبر البرازيلي غابريال مارتينيلي عندما تلقى كرة داخل المنطقة فانفرد بالحارس بوب وسددها في قدم الاخير، فتهيأت أمام أوديغارد الذي سددها قوية بيسراه من زاوية صعبة ابعدها الحارس الى ركنية لم تثمر (20).

وتلقى بوكايو ساكا كرة رائعة من السويسري غرانيت تشاكا فانطلق بسرعة وسددها قوية من حافة المنطقة ابعدها بوب (23).

وأنقذ الحارس آرون رامسدايل مرمى أرسنال من هدف التعادل بتصديه لتسديدة قوية لجو ويلوك من داخل المنطقة (27).

وواصل رامسدايل تألقه بإبعاده كرة عرضية في توقيت مناسب أمام كالوم ويلسون قبل أن يشتتها كيفيور (29).

وأهدر مارتينيلي فرصة سانحة للتعزيز عندما تلقى كرة من أوديغارد داخل المنطقة سددها بيسراه بعيدا عن القائم الايسر البعيد (41).

وواصل بوب تألقه وأنقذ مرماه من هدف ثان عندما تصدى لتسديدة من مسافة قريبة لأوديغارد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وحرم القائم الأيسر إيزاك من إدراك التعادل عندما رد رأسيته من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لمورفي (49).

وتألق رامسدايل في إبعاد رأسية للعملاق من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية قبل أن يشتتها الدفاع (50).

ورد مارتينيلي بتسديدة من داخل المنطقة ارتدت من العارضة الى خارج الملعب (52).

وسدد البرازيلي الاخر غابريال جيزوس كرة قوية من داخل المنطقة ابعدها بوب الى ركنية (70).

ووجه أرسنال الضربة القاضية لنيوكاسل عندما تلقى مارتينيلي كرة من جيزوس في منتصف الملعب فانطلق وتوغل داخل المنطقة من الجهة اليسرى ومررها عرضية ارتطمت بقدم المدافع شار وتحولت الى داخل مرمى فريقه (71).

وتابع نيوكاسل ضغطه بحثا عن تقليص الفارق على الاقل لكن دون جدوى.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاءات فولهام مع ليستر سيتي، وبرايتون مع إيفرتون، ونوتنغهام فوريست مع ساوثمبتون.

© 2023 AFP