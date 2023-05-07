بطولة إيطاليا: يوفنتوس يسير بثبات نحو دوري الأبطال

الصربي دوشان فلاهوفيتش (الثاني من اليسار) يحتفل بعد التسجيل ليوفنتوس في مرمى ضيفه ليتشي في الدوري الايطالي لكرة القدم. تورينو في 3 أيار/مايو 2023

روما (أ ف ب) – خطا يوفنتوس خطوة هامة نحو المشاركة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، وذلك بفوزه الثمين خارج ملعبه على اتالانتا 2-صفر ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

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وارتقى يوفنتوس الى المركز الثاني مستغلا سقوط لاتسيو امام ميلان صفر-2 السبت، رافعا رصيده الى 66 نقطة بفارق 5 نقاط أمام ميلان الخامس قبل نهاية الدوري بأربع مراحل.

اما اتالانتا، فبقي سادساً بفارق 5 نقاط عن إنتر صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال والفائز السبت بهدفين نظيفين على روما في ضربة لحظوظ نادي العامة بالمشاركة في المسابقة القارية الأم.

وبعد شوط اول رتيب من قبل الفريقين، نجح يوفنتوس في افتتاح التسجيل عبر جناحه الانكليزي الشاب صامويل ايلينغ-جونيور (19 عاما)، مستغلا كرة مرتدة سددها زميله البولندي اركاديوش ميليك (56).

وكان ايلينغ-جونيور يخوض اول مباراة اساسيا في صفوف فريقه في الدوري الايطالي، فأصبح بذلك ثالث إنكليزي فقط يسجل ليوفنتوس في "سيري أ" بعد وليام جون جوردان (موسم 1948-1949) وديفيد بلات (موسم 1992-1993) وفق "أوبتا" للاحصاءات.

ورمى اتالانتا بكل ثقله باتجاه مرمى يوفنتوس في محاولة لتعديل النتيجة، لكن حارس الاخير البولندي فويتشيخ شتشيزني تصدى لاكثر من محاولة خطرة.

واستغل المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش هجمة مرتدة سريعة لفريقه في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع وحسم النتيجة نهائيا في صالح "السيدة العجوز" بكرة سكنت الزاوية العليا لمرمى اتالانتا، فوجد طريقه الى الشباك للمباراة الثانية توالياً بعدما وضع في المرحلة الماضية ضد ليتشي (2-1) حداً لصيامه عن التهديف طيلة 773 دقيقة، رافعاً رصيده الى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم.

العنصرية تطل برأسها مجدداً

ولم تمر المباراة التي عاند الحظ فيها أتالانتا بعدما وقفت خشبات المرمى بوجه محاولتي جورجيو سكالفيني ودافيدي زاباكوستا، من دون فصل جديد من العنصرية وهذه المرة بحق فلاهوفيتش من بعض المتشددين "ألتراس"، ما دفع الحكم الى إيقاف اللقاء لبعض الوقت قبل أن يسجل الصربي هدفه ويتوجه نحو جمهور المضيف بوضع اصبعه على فمه وكأنهم يقول لهم اخرسوا، ما تسبب بنيله إنذاراً.

وحاول مدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيريني التقليل من أهمية ما حصل، معتبراً أن الاهانات موجهة لشخص فلاهوفيتش وليس بحق عرق بأكمله، قائلاً "يملك أتالانتا لاعبين مثل (الكرواتي ماريو) باشاليتش و(الألباني بيرات) دجيمسيتي وآخرون من هذا العرق. العنصرية قضية خطيرة ويجب تمييز بعض الفوارق الواضحة بين الإهانة الفردية والإهانة العنصرية الشاملة. هناك فرق كبير ويجب أن نركز على هذا الفارق بينهما".

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها قسم من جمهور أتالانتا مخالفات من هذا النوع، ما أثار سابقاً حفيظة بعض من لاعبيه لأن هذه الاهانات تصيبهم أيضاً.

على الصعيد الكروي، خرج يوفنتوس منتصراً للمباراة الحادية والعشرين هذا الموسم في جميع المسابقات من دون أن يتلقى فريق المدرب ماسيميليانو أليغري أي هدف، ووحدهما برشلونة الإسباني (25) ومانشستر يونايتد الإنكليزي (23) يتفوقان عليه من هذه الناحية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بحسب "أوبتا".

وبعد الفوز الأول على أتالانتا في آخر سبع مواجهات بين الفريقين في الدوري، وتحديداً منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 (3-1 في برغامو أيضاً)، ينتقل تركيز يوفنتوس الى مهمته الخميس في ذهاب نصف نهائي "يوروبا ليغ" حيث يستقبل إشبيلية الإسباني، على أن تكون المواجهة مع ميلان في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة أبرز مبارياته الأربع المتبقية في الدوري والفوز بها قد يكون حاسماً لاسيما في حال حسم بعض من النقاط الـ15 التي استعادها في قضية التلاعب المالي.

ويلتقي لاحقا نابولي البطل الجديد الذي احرز لقبه الاول منذ 33 عاما والثالث في تاريخه، مع فيورنتينا حيث سيحتفل انصاره بلقب "السكوديتو" على ملعب دييغو مارادونا.

وكان الفريق الجنوبي ضمن اللقب اثر تعادله مع اودينيزي 1-1 الخميس.

اوبو/ز ر-ا ح/م م

© 2023 AFP