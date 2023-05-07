بطولة فرنسا: سان جرمان يعود الى سكة الانتصارات ويقترب أكثر من الاحتفاظ باللقب

© فرانسوا ناسيمبيني / اف ب

مهاجم باريس سان جرمان كيليام مبابي يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى مضيفه تروا (3-1) في الدوري الفرنسي في السابع من أيار/مايو 2023.

باريس (أ ف ب) – عاد باريس سان جرمان إلى سكة الانتصارات وعزز حظوظه في الاحتفاظ باللقب بفوزه الثمين على مضيفه تروا التاسع عشر قبل الاخير 3-1 الاحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

إعلان اقرأ المزيد

وسجل كيليان مبابي (8) والبرتغالي فيتينيا (59) والاسباني فابيان رويس (86) أهداف سان جرمان، وكزافييه شافالران (83) هدف تروا.

وعاد سان جرمان الى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام ضيفه لوريان 1-3 في المرحلة الماضية، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 78 نقطة في سعيه الى اللقب الحادي عشر والانفراد بالرقم القياسي في عدد الالقاب الذي يتقاسمه مع سانت إتيان.

وابتعد بفارق ست نقاط في الصدارة مستغلا خسارة مطارده المباشر السابق مرسيليا أمام مضيفه ومطارده المباشر الحالي لنس 1-2 السبت.

وخاض النادي الباريسي المباراة في غياب نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي الموقوف من الإدارة بسبب سفره الى السعودية دون ترخيص منها، والمدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي بسبب الايقاف لطرده أمام لوريان.

وكان سان جرمان صاحب الافضلية اغلب فترات المباراة وكاد يفتتح التسجيل مبكرا عبر المهاجم هوغو ايتيكيتيه اثر تمريرة من الاسباني خوان برنات تابعها من مسافة قريبة بجوار القائم الايمن (2).

ونجح مبابي في افتتاح التسجيل برأسية من مسافة قريبة مستغلا كرة مرتدة من العارضة اثر تمريرة عرضية لوارين زاير-إيمري (8).

ورفع مبابي رصيده في صدارة الهدافين الى 24 هدفا.

وسدد رويس كرة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحارس غوتييه غايون الى ركنية كاد دانيلو بيريرا يعزز من خلالها تقدم فريقه برأسية مرت فوق العارضة بسنتمترات قليلة (22).

وأبعد الحارس تسديدة أخرى لرويس من داخل المنطقة (26)، ثم توغل مبابي داخل المنطقة وسدد كرة قوية زاحفة بجوار القائم الأيمن (40).

وأنقذ الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما مرماه من هدف التعادل بإبعاده كرة رأسية لماما بالديه من غينيا بيساو الى ركنية (45).

وتابع حارس مرمى تروا تألقه بتصديه لتسديدتين لإيكيتيكي من خارج المنطقة (49) والايطالي ماركو فيراتي من داخلها (51).

وأضاف فيتينيا الهدف الثاني عندما تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من فيراتي تابعها برأسه من مسافة قريبة ارتدت من الحارس وارتطمت بالبرتغالي مجددا وعانقت الشباك (59).

ونجح تروا في تسجيل هدف الشرف عبر شافالران بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للسنغالي بابا ندياغا ياديه (83).

لكن فرحة أصحاب الارض لم تدم سوى ثلاث دقائق حيث نجح رويس في اعادة الفارق الى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة، مستغلا كرة مرتدة من الحارس اثر انفراد لمبابي (86).

موناكو يعزز مركزه الرابع

وعزز موناكو مركزه الرابع بفوزه خارج ملعبه على أنجيه صاحب المركز الاخير 2-1.

لاعبو موناكو يحتفلون بالفوز على أنجيه (2-1) في الدوري الفرنسي في السابع من أيار/مايو 2023. © جان-فرانسوا مونييه / اف ب

واستغل فريق الامارة خسارة منافسيه المباشرين على مقعد في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل، ليل ورين امام رينس (0-1) ونيس (1-2) تباعا السبت، فابتعد عنهما بفارق 5 و8 نقاط تواليا.

وتقدم موناكو عبر جناحه الروسي الكسندر غولوفين في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول بتسديدة قوية من خارج المنطقة مستغلا تمريرة من الظهير الايمن البرازيلي فاندرسون، ثم عزز تقدمه بواسطة الهولندي مايرون بوادو منتصف الشوط الثاني اثر هجمة مرتدة سريعة قادها يوسف فوفانا (60).

وقلص أنجيه قلص الفارق عبر البديل السنغالي عبدالله سيما بعد أربع دقائق بكرة رأسية.

وعانى موناكو في الدقائق الـ25 الاخيرة للمحافظة على تقدمه قبل ان يخرج بثلاث نقاط ثمينة وبالتالي استعاد نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين.

سوبر هاتريك للاكازيت وواهي

وأنقذ القائد والمهاجم المخضرم ألكسندر لاكازيت فريقه ليون من خسارة أمام ضيفه مونبلييه بتسجيله سوبر هاتريك، بينها هدف الفوز القاتل 5-4 في الدقائق الأخيرة.

ومنح لاكازيت التقدم لليون في الدقيقة 31، لكن مونبلييه رد بسوبر هاتريك لنجم المباراة إيلي واهي في الدقائق 40 و41 و53 من ركلة جزاء و55.

وقلص لاكازيت الفارق في الدقيقة 59، وسجل المدافع الدولي الكرواتي ديان لوفرن الثالث في الدقيقة 70 اثر تمريرة من ماكسنس كاكريه، قبل أن يدرك لاكازيت التعادل في الدقيقة 82 بتمريرة حاسمة ثالثة من برادلي باركولا، ثم حصل على ركلة جزاء انبرى لها بنجاح في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

ولحق لاكازيت بمبابي الى صدارة لائحة الهدافين برصيد 24 هدفا، فيما رفع واهي رصيده الى 17 هدفا هذا الموسم.

وقال لاكازيت العائد الى صفوف فريقه في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ارسنال الانكليزي "لقد آمنت بهذا الفوز. آمنت لأنني أعرف أن المباراة لا تنتهي أبدًا حتى الثانية الاخيرة. عدت (الى ليون) لأعيش هذا النوع من المشاعر".

واستغل ليون خسارة رين ولحق به الى المركز السادس برصيد 56 نقطة مع افضلية فارق الاهداف لرين وبفارق ثلاث نقاط خلف ليل صاحب المركز الخامس المؤهل الى مسابقة "كونفرنس ليغ"، فيما بقي مونبلييه في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

وأنعش ستراسبورغ آماله في البقاء معمقا جراح مضيفه نانت عندما تغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما السنغاليان حبيب ديالو (26 من ركلة جزاء) وحبيب ديارا (47).

واستغل ستراسبورغ خسارة بريست أمام مضيفه لوريان بهدف لرومان دل كاستيو (69) مقابل هدفين للمالي ابراهيما كونيه (32 و51)، فانتزع منه المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة وبفارق الأهداف.

وابتعد ستراسبورغ عن المراكز الأربعة الأخيرة المؤدية الى الدرجة الثانية، فيما تجمد رصيد نانت عند 32 نقطة في المركز السابع عشر بعدما مني بخسارته السابعة في مبارياته الـ11 الأخيرة التي لم يتذوق فيها طعم الانتصارات.

ويعود الفوز الاخير لنانت الذي خسر امام تولوز 1-5 في المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية، إلى 12 شباط/فبراير الماضي عندما تغلب على ضيفه لوريان 1-0.

في المقابل، عزز لوريان موقعه في المركز التاسع برصيد 51 نقطة.

وتعادل أوكسير مع ضيفه كليرمون فيران بهدف لسليمان اسحاق توريه (36) مقابل هدف للتونسي سيف الدين خاوي (54).

وتراجع أوكسير الى المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة، مقابل 50 نقطة لكليرمون فيران المتراجع بدوره الى المركز الحادي عشر.

وتعادل أجاكسيو مع تولوز 0-0، فبقي الاول في المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة مقابل 42 نقطة لتولوز الثالث عشر.

© 2023 AFP