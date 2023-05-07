تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة اردوغان

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اسطنبول (أ ف ب) – يخوض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 14 أيار/مايو انتخابات تبدو نتائجها غير محسومة لصالحه للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة قبل عشرين عاما، ويواجه فيها معارضة موحدة للمرة الأولى في بلد يمر بأزمة.

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ويبدو إردوغان (69 عاما) مصمما على البقاء خمس سنوات إضافية على رأس البلاد البالغ عدد سكانها 85 مليون نسمة والتي أدخل تغييرات عميقة عليها لكنها تشهد اليوم أزمة اقتصادية.

وينافسه في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين بينهم خصمه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو (74 عاما) مرشح تحالف من ستة أحزاب معارضة من اليمين القومي إلى اليسار الديموقراطي ويهيمن عليه حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك.

وحصل "كمال" كما يقدم نفسه على الملصقات الدعائية دعما غير مسبوق من حزب الشعوب الديموقراطي اليساري المؤيد للاكراد الذي دعا للتصويت لصالحه.

وإذا فاز في هذه الانتخابات فسيصبح الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية التي تحتفل هذه السنة بمرور مئة عام على إعلانها، خلفا لاردوغان الذي سجل الرقم القياسي في مدة بقائه في السلطة منذ انتهاء الامبراطورية العثمانية.

وبين حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ برئاسة اردوغان وحزب الشعب الجمهوري العلماني الذي يمثله كيليتشدار اوغلو، يبدو الأتراك أمام خيارين، أولهما سلطة تميل بشكل متزايد إلى الاستبداد، مع اتهام 16753 شخصا رسميا في 2022 بـ"إهانة الرئيس التركي"، ويطغى عليها طابع إسلامي.

أما الخيار الثاني فهو وعد بتحول ديموقراطي والعودة إلى علاقات "هادئة" في البلاد ومع بقية العالم.

فوز من الدورة الأولى

كما يختار 64 مليون ناخب تركي بينهم 3,4 ملايين باشروا الاقتراع في الخارج حتى الثلاثاء، أعضاء البرلمان أيضا.

وتتوقع استطلاعات الرأي التي باتت محظورة حتى الاقتراع، منافسة حادة في الانتخابات الرئاسية التي يؤكد كل من المعسكرين أنه قادر على الفوز بها من الدورة الأولى، وإلا فسيتم تنظيم دورة ثانية في 28 أيار/مايو.

وتمكن كيليتشدار أوغلو بسرعة من إزالة ما يمكن أن يبدو عقبة في طريق حملته وهو انتماؤه إلى الطائفة العلوية في بلاد ذات غالبية سنية، في تسجيل فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

مرشح المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو. © اوزان كوس / ا ف ب/AFP

وفي سياق تطرقه بدارية تامة إلى كل من المواضيع المطروحة، من الاقتصاد والقدرة الشرائية مع تجاوز التضخم 85 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر، إلى الحريات العامة، يعد "بالعدالة والقانون والتهدئة".

وفي بلد يعاني من أزمة اقتصادية وأزمة ثقة خطيرة، يحاول خريجو الجامعات الشباب والمهندسون والأطباء مغادرته، يكافح رجب طيب إردوغان بكل قوته لإنقاذ إرثه ويمكنه الاعتماد على نحو ثلاثين بالمئة من الناخبين بالتأكيد.

ويطلق معسكر الرئيس وعودا انتخابية بالأرقام من المعاشات إلى السكن وفواتير الطاقة، ويعبر عن أسفه ويتهم منافسيه بالتواطؤ مع "إرهابيي" حزب العمال الكردستاني ويدين صلاته بالغرب و"مؤامراته" ويصفه ب"المؤيد لمجتمع الميم" الذي يريد "تدمير الأسرة".

"سيأتي الربيع من خلالكم"

ما هو صدى هذه الإعلانات لدى 5,2 ملايين شاب سيصوتون للمرة الأولى؟ فهؤلاء لم يعرفوا سوى إردوغان وميله الاستبدادي منذ الاحتجاجات الكبيرة في 2013 والانقلاب الفاشل في 2016 الذي أدى إلى اعتقال عشرات الآلاف.

وقال كيليتشدار اوغلو "سيأتي هذا الربيع من خلالكم".

وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد ميتروبول أن غالبية الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا يؤيدونه ، لكن ثلاثين بالمئة سيختارون إردوغان.

والنقطة المجهولة الأخرى هي تأثير الزلزال القوي الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من شباط/فبراير وأودى بحياة أكثر من خمسين ألف شخص إلى جانب عدد غير معروف من المفقودين.

امرأة تحمل لافتة كتب عليها "ديموقراطي في مواجهة ديكتاتور" خلال تجمع دعم لمرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو في كوجالي في 28 نيسان/ابريل 2023. © ياسين اكغول / ا ف ب/AFP

والناجون الذين دانوا بطء عمليات الإغاثة موزعون في البلاد أو لاجئون يقيمون في خيام وحاويات.

وحذر مجلس أوروبا الذي سيرسل 350 مراقبًا إلى الانتخابات بالاضافة إلى مراقبي الأحزاب في 50 ألف مكتب، من أن هذا الوضع يعزز المخاوف المرتبطة بسلامة العمليات الانتخابية و"وضع الديموقراطية" في تركيا.

واتخذت المعارضة زمام المبادرة عبر حشد 300 ألف مدقق ومضاعفة عدد المحامين المدربين لمراقبة الاقتراع.

وأكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المسؤول عن أمن الانتخابات أوغوز كان ساليتشي "نحن لا نعيش في جمهورية موز".

ويذكر دبلوماسي أن تركيا حريصة على مبدأ الانتخابات. وقال "حتى عندما يقود الجيش انقلابًا كل عشر سنوات فإنهم يطرحون مسألة سلطتهم في صناديق الاقتراع".

لكن كمال كيليتشدار أوغلو نصح أنصاره من باب الحذر بـ"البقاء في منازلهم" في حال فوزه خوفًا من العنف.

حتى ذلك الحين يحتل رجب طيب إردوغان الساحة. فقد ذكر المجلس الأعلى للإذاعات والتلفزيونات (آرترك) انه خصص 32 ساعة من البث المباشر للخطب الرئاسية بين 01 نيسان/ابريل و01 أيار/مايو، مقابل 32 دقيقة لكيليتشدار أوغلو.

© 2023 AFP