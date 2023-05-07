خيار الضرورة لا القناعة: أكراد تركيا يدعمون كيليتشدار أوغلو بمواجهة إردوغان

© إلياس آقانغين / أ ف ب

لقطة من حي سور التاريخي في مدينة دياربكر التركية في 28 نيسان/أبريل 2023.

دياربكر (تركيا) (أ ف ب) – سيعتمد علي خيارا واضحا في الانتخابات التركية في 14 أيار/مايو، بالتصويت لصالح كمال كيليتشدار أوغلو على حساب رجب طيب إردوغان، ليس اقتناعا بخيارات هذا المرشح، بل رفضا لبقاء الرئيس الحالي بعد الحملات المتكررة التي شنّها ضد الأكراد.

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ويقول علي "حان وقت التغيير" وذلك خلال لقاء مع فرانس برس في مدينة دياربكر، مركز الثقل لأكراد تركيا، والواقعة بجنوب شرق البلاد.

ويضيف الرجل البالغ 50 عاما وطلب عدم كشف اسمه الكامل إنّ "الأكراد إرهابيون... هذا ما يخلُص إليه كل من يشاهد التلفزيون في تركيا".

وعلى رغم تأكيده أنه سيصوّت الأسبوع المقبل لصالح مرشّح حزب الشعب الجمهوري العلماني كيليتشدار أوغلو، لا يخفي بأنه سيكون "كاذبا اذا قلت إنني أثق بمرشح المعارضة بالكامل".

وعانى الأكراد الذي يشكّلون نحو 20 بالمئة من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة، من الاضطهاد في حقبة الجمهورية التي أنشأها عام 1923 مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس حزب الشعب.

ونفت الجمهورية التركية رسميا وجود هذه الأقلية العرقية وحرمت الأكراد الحقوق الثقافية والتعليمية.

لكن العديد من الأكراد دعموا حزب العدالة والتنمية الإسلامي بزعامة إردوغان لدى وصوله الى الحكم عام 2002، وقيادته البلاد تدريجا بعيدا عن عقود من العلمانية سياسيا واجتماعيا.

وسعى إردوغان لإبرام اتفاق مع الأكراد المطالبين بدولة مستقلة، يضع بموجبه حدا لنزاع دام امتد أعواما، وتدوين اسمه تاريخيا كمن وضع حدا لإحدى أكثر المشكلات إيلاما للأتراك وتركيا.

الا أن انهيار المباحثات بين الطرفين في العام 2015، ومحاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرّض لها إردوغان في العام التالي، دفعته الى استئناف العمليات العسكرية في مناطق الأكراد، وجعلته أقرب الى القوميين الأتراك.

"المسجد أو السجن"

وبعدما التزم الصمت خلال معظم الحملة، دعا حزب الشعوب الديموقراطي اليساري المؤيد للأكراد وحلفاؤه في أواخر نيسان/أبريل الى التصويت لصالح كيليتشدار أوغلو، في تبنٍّ قد يسهم في ترجيح الكفّة خلال الانتخابات التي تعدّ الأكثر تقاربا منذ فترة طويلة.

ويرى المحلل في شركة فيرسك مايبلكروفت الاستشارية هاميش كينير لوكالة فرانس برس أن دعم حزب الشعوب هو "دفع هائل" لكيليتشدار أوغلو.

ويؤكد أكراد أنّهم سيصوتون لصالح المرشح البالغ 74 عاما لمجرّد تأييد الحزب له، ومنهم محمد أمين يلماظ.

وقال الرجل الستيني الذي ارتدى زيا كرديا تقليديا "أنا كردي. حزب الشعوب يدافع عن حقوقي. اذا أوقفتني الشرطة تعسفيا اليوم، حزب الشعوب سيهتمّ بي".

على رغم ذلك، وعلى رغم أن الانتخابات ستكون مفصلية في تحديد مستقبل حكم إردوغان الممتد لأكثر من عقدين، يبدو الاهتمام بها ضعيفا في دياربكر.

وقال المسؤول المحلي في حزب الشعوب إردم أونال "الناس تحت الترهيب. ثمة كاميرات في كل مكان. اذا تجمّع أكثر من شخصين، يحضر عناصر الشرطة بالزي المدني" الى المكان فورا.

وتابع "وضع إردوغان الأكراد أمام خيارين لا ثالث لهما: المسجد أو السجن"، مضيفا "تحولت دياربكر الى سجن في الهواء الطلق".

وتحالف إردوغان مع حزب الدعوة الحرة الذي يرتبط بصلات مع حزب الله الكردي، وهي جماعة تتألف من إسلاميين يشتبه بضلوعهم في عمليات قتل لناشطين أكراد ونسائيين في تسعينات القرن الماضي.

ورأى محللون أن حزب الله الكردي كان ذراعا للحكومة بمواجهة التمرّد الكردي بقيادة حزب العمال الكردستاني.

الا أن أيوب بورتش، مؤسس قناة "آي أم سي" المؤيدة للأكراد التي تم إغلاقها، يعتبر أن إردوغان يسعى بالتقارب مع حزب الدعوة الحرة، الى التمسك بأكثر الأصوات تحفظا لدى الأكراد.

ويوضح "تظهر الاستطلاعات أن التأييد لإردوغان في دياربكر يناهز 15 بالمئة، وهو يتضاءل بشكل إضافي".

"شجاعة"

في المقابل، ينعدم تقريبا التأييد المعقود لحزب كيليتشدار أوغلو في دياربكر، الا أن المرشّح السبعيني بدأ يستقطب التعاطف بعدما كشف انتماءه الى الأقلية العلوية، كاسرا بذلك إحدى المحرّمات في تركيا.

وينافس إردوغان (69 عاما) ثلاثة مرشحين أبرزهم كيليتشدار أوغلو المرشح عن تحالف ستة أحزاب معارضة تشمل اليمين القومي وصولا الى اليسار الديموقراطي.

وعلى رغم تأييد حزب الشعوب لكيليتشدار أوغلو، يبدي العديد من الأكراد تحفظهم على التشكيل الداعم له، خصوصا وأن أطرافه سبق أن دعمت العمليات العسكرية للجيش التركي التي استهدفت قوات كردية في شمال سوريا.

وأتى دعم حزب الشعوب لكيليتشدار أوغلو بعد توقيف أكثر من 100 ناشط وصحافي ومحامٍ كردي في عملية ضد "الإرهاب" وفق التصنيف الرسمي، بينما رأتها شخصيات كردية محاولة للترهيب.

وأكدت نائبة رئيس الحزب في دياربكر غولستان تيك دمير أن على مرشح المعارضة ألا يعتبر دعم حزب الشعوب مسلّما به، مشيرة الى أن الأخير يتوقع من كيليتشدار أوغلو أن يظهر "شجاعة".

© 2023 AFP