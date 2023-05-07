دورة مدريد: ألكاراس يواصل عودته الرائعة من الإصابة ويحتفظ باللقب

مدريد (أ ف ب) – واصل الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانياً عالمياً، عودته الرائعة من الإصابة التي حرمته المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، واحتفظ بلقب دورة مدريد لماسترز الألف في كرة المضرب بفوزه الصعب في النهائي على الألماني يان-لينارد شتروف الـ65 عالمياً 6-4 و3-6 و6-3 الاحد في المباراة النهائية.

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وضد لاعب يخوض في الثالثة والثلاثين من عمره أهم مباراة في مسيرته الخالية من الألقاب وبمباراة نهائية واحدة عام 2021 في ميونيخ، عانى ألكاراس الذي احتفل الجمعة بعيد ميلاده الثاني والعشرين، لكنه نجح في نهاية المطاف في تأكيد عودته القوية من الإصابة وتحقيق فوزه التاسع والعشرين هذا الموسم في 31 مباراة.

وأحرز الإسباني بذلك لقبه الثاني توالياً، بعد دورة برشلونة، والرابع هذا الموسم من أصل 5 مباريات نهائية، رافعاً رصيده الى أربعة ألقاب في دورات الماسترز الألف نقطة بعد دورتي ميامي ومدريد العام الماضي وإنديان ويلز هذا العام.

واحتاج بطل فلاشينغ ميدوز 2022 الى ساعتين و26 دقيقة كي يخرج منتصراً للمرة الثانية من أصل ثلاث مواجهات جمعته بشتروف القادم من التصفيات كخاسر محظوظ (لاكي لوزر) والذي لم يذهب سابقاً في هذه الدورات الى أبعد من ربع النهائي (مرتان).

وهذا الفوز التاسع عشر في 20 مباراة للإسباني على ارض ترابية، في مؤشر جيّد قبل ثلاثة أسابيع على انطلاق بطولة رولان غاروس.

وبعد احتفاظه بلقبه في مدريد، سيكون بحاجة لخوض مباراة وحيدة في روما الاسبوع المقبل لاستعادة المركز الأول في التصنيف العالمي من الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، وهو الذي اصبح العام الماضي أصغر مصنف أول عالمياً في التاريخ.

© 2023 AFP