دوري أن بي ايه: ليكرز وهيت يتقدمان 2-1 على ووريرز ونيكس

© رونالدو مارتينيز / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

لاعب لوس انجليس ليكرز انتوني ديفيس (رقم 3) يقوم بتسديدة نحو سلة غولدن ستايت وورييرز ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. 6 ايار/مايو 2023

لوس انجليس (أ ف ب) – تقدم كل من لوس انجليس ليكرز وميامي هيت على غولدن ستايت ووريرز ونيويورك نيكس 2-1 بالفوز عليهما تواليا 127-97 و105-86 في نصف نهائي المنطقتين الغربية والشرقية في الدوري الاميركين للمحترفين في كرة السلة.

إعلان اقرأ المزيد

في المباراة الاولى، ساهم نجما ليكرز أنتوني ديفيس وليبرون جيمس بفوز عريض لفريقهما على غولدن ستايت 127-97، فسجل الاول 25 نقطة و13 متابعة واضاف الثاني 21 نقطة و8 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات. كما سجل دانجيلو راسل 21 نقطة ايضا.

اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان نجمه ستيف كوري مع 23 نقطة في حين اضاف اندرو ويغينز وكلاي طومسون 16 و15 نقطة تواليا.

تقدم ووريرز حامل اللقب الموسم الماضي 30-23 في نهاية الربع الاول بفضل سلسلة من 18 نقطة مقابل 4 فقط لمنافسه في اواخره.

واللافت بأن ليبرون جيمس لم يسدد أي كرة باتجاه السلة في هذا الربع وهذا ما يحصل له للمرة الاولى في مسيرته خلال احدى المباريات الاقصائية علما بأنه كان يخوض مباراته الرقم 275 فيها.

وبعد ان تخلف ليكرز 40-29 رد بقوة بتسجيله 30 نقطة مقابل 8 فقط لمنافسه في الدقائق السبع الاخيرة من الربع الثاني ليتقدم 59-48 في نهاية الشوط الاول.

ونجح ليكرز في توسيع الفارق الى 20 نقطة في احدى مراحل الربع الثالث ودخل الربع الاخير متقدما 86-68.

وفي المجموعة الشرقية، قاد جيمي باتلر العائد من اصابة فريقه ميامي الى الفوز على نيويورك نيكس 105-86 بتسجيله 28 نقطة ليتقدم على منافسه 2-1 في السلسلة.

وكان باتلر غاب عن مباراة الثلاثاء التي خسرها فريقه 105-111 بسبب معاناته من اصابة في كاحله.

واضاف ماكس ستراس 19 نقطة للفائز وبام اديبايو 17 نقطة.

اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان جالين برانسون مع 20 نقطة.

واعتبر مدرب ميامي اريك سوبلسترا بان عودة باتلر منحت دفعة ثقة هائلة للفريق وقال في هذا الصدد "لا تحليل آخر ممكن، لقد منح ثقة كبيرة لجميع زملائه الذين يستطيعون تمرير الكرة باتجاهه ويدركون بأن امرا فعالا سيحصل".

© 2023 AFP