كومباني يمدد عقده مع بيرنلي حتى 2028 بعد إعادته الى الدوري الممتاز

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لندن (أ ف ب) – كافأ بيرنلي مدربه البلجيكي فنسان كومباني على قيادته للعودة الى الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم، بتمديد عقده حتى 2028 وفق ما أعلن النادي الأحد.

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وقال بيرنلي في بيان "بعد الفوز بلقب +تشامبيونشيب+ (المستوى الثاني الإنكليزي) في موسمه الأول في (ملعب) تورف مور، وقع المدرب عقداً جديداً لخمسة أعوام".

ونقل البيان عن المدافع الدولي البلجيكي السابق قوله "راودتني مشاعر جيدة في بيرنلي وتورف مور منذ اليوم الأول، وبالتالي بدا لي أنه من الطبيعي التوقيع لخمسة أعوام قادمة".

وبعدما غادر الدوري الممتاز نهاية الموسم الماضي، تألق بيرنلي في المستوى الثاني وحصد 98 نقطة في 45 مرحلة (من أصل 46)، وتصدر الترتيب بفارق 10 نقاط عن وصيفه شيفيلد يونايتد الذي عاد أيضاً الى "برميرليغ".

وتبقى بطاقة واحدة الى الدوري الممتاز تحدد من خلال ملحق فاصل تشارك فيه الأندية من المركز الثالث الى السادس حيث تتواجه في مباراتي نصف نهائي ومباراة نهائية.

وكان بيرنلي ضم كومباني، بطل الدوري الممتاز أربع مرات كلاعب مع مانشستر سيتي، عام 2022 بعد هبوطه اثر ستة مواسم في "برميرليغ".

مع هبوطه، تعيّن على بيرنلي تسديد جزء كبير من ديونه البالغة 78 مليون دولار وبيع عدد من لاعبيه الهامين.

لكن كومباني (36 عاماً)، المدرب السابق لأندرلخت، نجح في صناعة فريق جيد من الوجوه الجديدة، مستفيدا من علاقاته في بلجيكا ومع مانشستر سيتي لتعزيز تشكيلته.

© 2023 AFP