أعمال تطوعية في ختام الاحتفالات بتتويج الملك في بريطانيا

لندن (أ ف ب) – دُعي البريطانيون للمشاركة في أعمال تطوعية في سائر البلاد الإثنين الذي أُعلن يوم عطلة رسمية ليختتم عطلة نهاية أسبوع طويلة شهدت مراسم الاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث.

إعلان اقرأ المزيد

بعد يومين من الاحتفالات، بدأت السبت بالتتويج في وستمنستر آبي ثم بالاحتفالات الأحد مع آلاف مآدب الغداء بين الجيران وحفل موسيقي كبير، خُصص الاثنين للأعمال التطوعية.

سيتم القيام بمئات الآلاف من العمال التطوعية تشارك فيها أكثر من 1500 جمعية.

لن يشارك الملك تشارلز والملكة كاميلا ولكن من المتوقع أن يساهم أفراد آخرون من العائلة المالكة. سينضم وليام وكايت، على سبيل المثال، إلى الكشافة وشقيق الملك الأمير إدوارد وزوجته صوفي في ريدينغ (غرب لندن) إلى جمعية لتدريب كلاب الإرشاد.

بعد ثمانية أشهر على اعتلائه العرش عقب وفاة والدته الملكة اليزابيث الثانية، توّج تشارلز الثالث السبت في ويستمنستر آبي خلال مراسم دينية مهيبة تعود الى ألف عام من التاريخ والتقاليد أمام حوالى 2300 مدعو، وبعد ذلك توجت زوجته كاميلا ملكة.

وأقيمت مراسم التتويج للمرة الأولى منذ 70 عاما، اذ تعود نسختها الأخيرة الى 1953 حين اعتلت والدة تشارلز إليزابيت الثانية العرش.

تابع أكثر من 14 مليون مشاهد في بث مباشر على شبكة "بي بي سي" لحظة وضع كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي على رأس تشارلز الثالث (74 عاما) تاج القديس إدوارد.

وشارك البريطانيون الأحد في في مآدب غداء بين الجيران، قبل إحياء حفل موسيقي كبير في قلعة وندسور في المساء، شارك فيها نجوم مثل كاتي بيري وليونيل ريتشي.

انتقاد الاعتقالات

غير مكترثين بهذا التتويج، لم يكن لدى أكثر من 70 بالمئة من البريطانيين أي نية للمشاركة في أي احتفال، وفقًا لاستطلاع أجراه معهد "يوغوف" مؤخرًا.

لا يتمتع تشارلز بشعبية والدته إليزابيث الثانية التي توفيت في أيلول/سبتمبر. وتظاهر محتجون مناهضون للملكية في لندن السبت مع مرور الموكب، وفي اسكتلندا وويلز كذلك. يعتقد حوالى 15 بالمئة من البريطانيين أنه يجب إلغاء النظام الملكي.

واعتقلت شرطة لندن صباح السبت ستة من قادة حركة "جمهورية" المناهضة للنظام الملكي، بينهم رئيس الحركة غراهام سميث. وتم إطلاق سراحهم بعد ساعات في المساء. وأثار توقيفهم انتقادات حادة.

انتقد سميث بشدة على شبكة "بي بي سي" الاثنين القانون الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع والذي يمنح الشرطة مزيدا من الصلاحيات للقبض على الأشخاص المشتبه في أنهم يسعون إلى إحداث "اضطرابات خطيرة" في النظام العام.

وقال "اعتقلونا لأن القانون تم إقراره على عجل الأسبوع الماضي لمنحهم سلطة اعتقالنا بأي ذريعة تافهة ...هذا القانون يعني أنه لم يعد لدينا الحق في التظاهر في هذا البلد، نملك حرية التظاهر فقط بإذن من الشرطة والسياسيين".

في المجموع، أعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت 64 متظاهرا السبت على هامش التتويج، ومن بين المعتقلين نشطاء بيئيون.

© 2023 AFP