دوري أبطال أوروبا: أنشيلوتي يؤكد "على ريال ايقاف سيتي وليس هالاند فقط"

مدريد (أ ف ب) – قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني حامل اللقب أن على فريقه ايقاف منافسه مانشستر سيتي الإنكليزي بأكمله وليس فقط مهاجمه المتألق النروجي إرلينغ هالاند، وذلك عشية المواجهة المرتقبة بينهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ويستضيف المتوج باللقب 14 مرة، وهو رقم قياسي، على ملعبه "سانتياغو برنابيو" فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا ومهاجمه الفتاك هالاند الذي سجل 51 هدفاً في 45 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، منها 12 هدفاً في 8 مباريات خاضها في المسابقة القارية الأم.

ورغم الأرقام المخيفة للهداف ابن الـ 22 عاماً في موسمه الأول مع "سيتيزنس"، أكد أنشيلوتي ان خطته تقضي بمحاولة ايقاف كامل فريق سيتي الذي يبدو أن "لا يمكن إيقافه".

أضاف المدرب الإيطالي في مؤتمر صحافي عقده قبل المواجهة المرتقبة "من الواضح أن هالاند من اللاعبين الخطيرين للغاية. يظهر صفات رائعة خاصة في تسجيل الأهداف. هو تهديد واضح".

وتابع "مجرد الحديث عن هالاند يعني عدم الحديث عن فريق كامل يلعب كرة قدم جيدة، ويدافع جيداً، ويهاجم، ولديه أفكار"، مشدداً على أن ريال لا يستعد فقط "لمباراة لوقف هالاند، ولكن لإيقاف فريق يبدو أنه لا يمكن إيقافه، لكنني أعتقد أنه يمكن أن نحظى بفرص للحصول على مباراة متساوية، واحدة يمكننا الفوز بها".

ويسعى سيتي للفوز بلقب المسابقة القارية الأم للمرة الأولى في تاريخه بعدما فشل في تحقيق ذلك مرات عدة آخرها حلوله وصيفاً لمواطنه تشلسي عام 2021 (خسر صفر-1)، لكن تفوق هالاند قد يمنحه جرعة ثقة إضافية للثأر من ريال الذي كان أخرجه من المربع الذهبي الموسم الماضي والوصول إلى النهائي.

وأثنى مدرب بايرن ميونيخ الالماني وباريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي السابق على سيتي قائلاً "هو فريق أكثر تكاملاً من العام الماضي. كان لديهم (البرازيلي) غابريال جيزوس ولكن مع خصائص مختلفة عن هالاند".

وأردف "اليوم يمكنهم الاستفادة أكثر من الكرات الطويلة بسبب مهاجمهم الطويل، وخلفه (البلجيكي كيفن) دي بروين، حتى يتمكنوا من الفوز بالكرات في الهواء" و"لم يغيروا أسلوبهم. هم منظمون بشكل جيد للغاية في الخلف وفريق يتعامل مع الكرة بشكل جيد جداً".

© 2023 AFP