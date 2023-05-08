دوري "أن بي ايه": فيلادلفيا وفينيكس يعادلان الكفة 2-2 مع سلتيكس وناغتس

© كريستيان بيترسن / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

نجم فينيكس صنز ديفين بوكر (يسار) يقوم بمحاولة تسديد على سلة دنفر ناغتس خلال المباراة الرابعة بينهما في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة. 7 ايار/مايو 2023

لوس انجليس (أ ف ب) – نجح فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وفينيكس صنز في معادلة الكفة 2-2 مع بوسطن سلتيكس ودنفر ناغتس بخروجهما فائزين عليهما في المباراة الرابعة، ضمن نصف نهائي المنطقتين الشرقية والغربية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين حيث يتأهل الى النهائي الفريق الذي يسبق منافسه للفوز بأربع مباريات من أصل سبع ممكنة.

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في المباراة الاولى، فرض نجم فيلادلفيا جيمس هاردن نفسه نجما للمباراة بتسجيله 42 نقطة ليقود فريقه الى فوز صعب 116-115 بعد التمديد، واضاف الكاميروني جويل امبيد افضل لاعب في الدوري في الموسم المنتظم 34 نقطة مع 13 متابعة.

وهي المرة الثانية يتخطى فيها هاردن حاجز الاربعين نقطة في هذه السلسلة.

اما افضل مسجل في صفوف بوسطن فكان جايسون تايتوم مع 24 نقطة.

وتكرر سيناريو المباراة الاولى عندما سجل هاردن سلة الفوز، عندما انبرى لكرة ثلاثية قبل نهاية المباراة بـ19 ثانية في الوقت الاضافي. وظن بوسطن بأنه سجل سلة الفوز في الرمق الاخير لكن لاعبه ماركوس سمارت سدد كرته بعد 10 بالمئة من الثانية بعد صفارة الحكم.

تقدم فيلادلفيا بفارق 16 نقطة في احدى مراحل الربع الثالث قبل ان يستلم تايتوم المبادرة بعد ان تميز بالرعونة في الشوط الاول (تسديدة واحدة ناجحة من اصل 8)، لينجح فريقه بقلب تأخره الى تقدم 105-100 قبل نهاية المباراة بدقيقتين. لكن هاردن نجح في تسجيل السلة التي فرضت التمديد قبل نهاية الوقت الاصلي بـ16 ثانية.

وشهد الوقت الاضافي كرا وفرا من الفريقين ونجح بوسطن في التقدم بثلاثية تايتوم قبل 38 ثانية من نهاية المباراة، لكن الكلمة الاخيرة كانت مجددا لهاردن الذي استلم كرة من امبيد ليسجل سلة الفوز قبل نهاية المباراة بـ19 ثانية.

وفي المنطقة الغربية، لم تكف النقاط الـ53 التي سجلها النجم الصربي نيكولا يوكيتش، لكي يحقق فريقه دنفر ناغتس الفوز على مضيفه فينيكس صنز الذي خرج منتصراً 129-124.

وحقق يوكيتش رقما قياسيا شخصيا له في البلاي اوف، اما اعلى عدد من النقاط سجله سابقا فكان 43 نقطة.

في المقابل، ساهم ثنائي فينيكس كيفن دورانت وديفين بوكر في فوز فريقهما بتسجيل كل منهما 36 نقطة.

وقال بوكر "دورنا ان نحمي افضلية الملعب، يقال بأن السلسلة لا تبدأ الا عندما تفوز خارج ارضك، سنحاول القيام بذلك في المباراة الخامسة".

وأكد بانه لا يأبه لتسجيل يوكيتش عددا كبيرا من النقاط "من الصعب ايقافه، فهو اما يسجل او يضع زملاءه في اماكن جيدة او الاثنين معا. يستطيع تسجيل 50 نقطة متى يشاء طالما اننا نحقق الفوز".

وشهدت المباراة حادثة بين يوكيتش ومالك صنز مات ايشبيا الذي منع الاول من التقاط احدى الكرات، فقام الصربي بدفعه فوقع الاخير ارضا بشكل مبالغ فيه.

واحتسب الحكم خطأ فنيا على يوكيتش لكن هذا النوع من الحوادث قد يؤدي الى ايقاف يوكيتش وهذا يعني ضربة قوية لفريقه الذي يستقبل فينيكس الثلاثاء.

© 2023 AFP