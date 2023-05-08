مقتل ثمانية أشخاص على الأقل دهسا خارج مركز للمهاجرين في تكساس

© مويزس افيلا / ا ف ب

الشرطة تعمل في مكان حادث دهس في براونزفيل في تكساس، في السابع من أيار/مايو 2023

براونزفيل (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – قتل ثمانية أشخاص على الأقل الأحد عندما تخطّت سيارة رباعية الدفع الضوء الأحمر وصدمت مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون حافلة خارج مركز لاستقبال المهاجرين في ولاية تكساس الأميركية، حسبما أفادت الشرطة.

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وقالت سلطات إنفاذ القانون إنّها تتعامل مع الأمر على أنه حادث في الوقت الحالي، رغم أنّ أحد الشهود أفاد وكالة فرانس برس بأنّ السائق وجّه شتائم إلى المجموعة قبل الإسراع في السيارة.

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة مارتن ساندوفال لفرانس برس إنّ المركبة الرمادية اللون "تخطّت الضوء الأحمر ودهست عدّة أشخاص" عند حوالى الساعة 8,30 صباحاً (13,30 بتوقيت غرينتش) في مدينة براونزفيل الحدودية في أقصى جنوب الولاية.

وأضاف أنّ سبعة أشخاص قتلوا كما أصيب "حوالى عشرة" آخرين بجروح. وأفادت وسائل إعلام أميركية في وقت لاحق بأنّ شخصاً توفي متأثراً بجروحه في المستشفى.

وقال الشاهد لويس هيريرا الذي أصيب في ذراعه جراء الحادثة، لفرانس برس إنّ الأمر كان "مفاجئاً".

وأضاف أنّ "امرأة مرّت بسيارة وحذّرتنا للابتعاد عن الطريق".

وأشار الشاب الفنزويلي البالغ من العمر 36 عاماً إلى أنّها "كانت مسألة لحظات. جاء القاتل في السيارة وهو يشير إلينا ويهيننا".

ثمّ وصف هيريرا السائق بأنّه كان يقود السيارة مسرعا بكل ما أوتي من قوة.

وفي الأثناء، احتجز شهود السائق، الذي قال ساندوفال إنّه نُقل إلى المستشفى، إلى أن وصلت الشرطة. ووُجّه إليه اتهام بالقيادة المتهوّرة في الوقت الحالي.

وكان ساندوفال أخبر إحدى وسائل الإعلام المحلية التابعة لشبكة "ايه بي سي"، بأنّه "من المرجّح أن تُوجّه إليه تهم أخرى في وقت لاحق"، من دون أن يوضح ماهية هذه التهم.

وحتى وقت متأخّر من مساء الأحد، لم تحدّد الشرطة هوية السائق، بينما من المتوقّع أن يُعقد مؤتمر صحافي صباح الإثنين.

وأوضح ساندوفال أنّ السلطات فتحت تحقيقاً بشأن ما إذا كان الحادث متعمّداً أم لا.

وقال لفرانس برس "ننظر (في الأمر)".

"قاسٍ"

كان الضحايا ضمن مجموعة من 25 شخصاً ينتظرون عند نقطة توقف للحافلات، وفقاً لفيكتور مالدونادو، المدير التنفيذي لمركز "أوزانام"، وهو مركز للإيواء على الجانب الآخر من الشارع حيث وقع الحادث.

ووصف مشهداً مروّعاً، حيث كانت هناك أشلاء على طول الشارع.

وقال مادونادو لوكالة فرانس برس إنّ الشهود "صُدموا للغاية"، مضيفاً أنّ الأمر "كان قاسياً جداً".

وأضاف مالدونادو أنّ مركز الإيواء يفتح أبوابه على مدار اليوم، حيث "نؤوي أفراداً قادمين من تشيلي وكولومبيا والإكوادور والصين وأوكرانيا - والعديد من الفنزويليين".

من جهته، أشار ساندوفال إلى أنّ بعض الضحايا على الأقل كانوا مهاجرين ولكنه لم يؤكد ما إذا كانوا كلّهم كذلك.

وقال "إنّه أمر نحقّق فيه مع شرطة الحدود".

وتأتي هذه المأساة في الوقت الذي تستعد فيه السلطات الأميركية الخميس لرفع الإجراء الفدرالي الخاص بالمهاجرين، والذي تمّ فرضه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والذي يسمح لحرس الحدود بترحيل المهاجرين من دون حتى قبول طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وتتخوّف السلطات من ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الولايات المتحدة، مع انتهاء صلاحية هذا الإجراء.

كذلك، وقعت هذه الحادثة غداة إطلاق نار قتل ثمانية أشخاص على الأقل في مركز تجاري في تكساس، في أحدث عملية إطلاق نار جماعي تهزّ البلاد.

ايبا-ملم/ناش/كام

© 2023 AFP