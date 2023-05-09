بطولة فرنسا: مالك ليون الجديد متمسك بخدمات بلان

© جيف باشو / ا ف ب

ليون (أ ف ب) – أكد المالك الأميركي الجديد لنادي ليون الفرنسي لكرة القدم جون تكستور الثلاثاء تمسكه بخدمات المدرب لوران بلان، مع الأمل في منحه "الوسائل اللازمة" من أجل تحقيق النجاح.

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وقال رجل الأعمال الأميركي في أول مؤتمر صحافي بعد الاعلان عن توليه المنصب خلفاً لجان ميشال أولاس الذي كان رئيساً للنادي طيلة 36 عاماً، "أنا أدعم لوران بلان. سنحافظ على لوران بلان وندعمه. يعمل الفريق بشكل جيد في آخر 15 مباراة. يجب أن نمنح المدرب الوسائل اللازمة" للنجاح مع "فريق جديد".

وتابع "علينا إضافة الجودة والخبرة. (هذا الشتاء) المدرب قدم طلبات لم نقم بتلبيتها لكنه حصل على النتائج. أنا أدعم المدرب" الذي استلم المهمة في 9 تشرين الأول/أكتوبر خلفاً للهولندي بيتر بوس بعقد لموسمين.

وتنحّى أولاس، الرئيس الرمز لليون، الاثنين عن منصبه لصالح تكستور الذي استلم رسمياً الثلاثاء منصب رئيس مجلس الادارة.

وقال ليون في بيان "خلال اجتماعه في 5 أيار/مايو، قام مجلس ادارة نادي ليون بتعيين جون تكستور رئيسا لمجلس الادارة وذلك على اثر تنحي جان ميشال اولاس عن منصبه كرئيس ومدير عام لنادي ليون".

واضاف البيان "عُيّن تكستور أيضا في منصب المدير العام اعتباراً من الخامس من أيار/مايو ولفترة موقتة، قبل القيام باختيار شخص لشغل هذا المنصب".

وكانت المجموعة التي يملكها تكستور اشترت ليون في كانون الاول/ديسمبر الماضي، علما بأنها تملك اسهما ايضا في ناديي كريستال بالاس الانكليزي وبوتافوغو البرازيلي.

وكان أولاس اشترى نادي ليون عام 1987 عندما كان قابعاً في مصاف اندية الدرجة الثانية لمدة اربع سنوات.

نجح اولاس بفضل ادارته المحنكة في قيادة ليون الى احراز لقب بطل الدوري الفرنسي 7 مرات توليا بين عامي 2000 و2008 وتوج بطلا لكأس الرابطة المحلية عام 2001 وكأس فرنسا مرتين عامي 2008 و2012.

كما أطلق فريقا للسيدات يعتبر من الاقوى على الصعيد الاوروبي.

ورداً على سؤال حول الرحيل غير متوقع لأولاس، نفى تكستور "الشائعات والتفسيرات المفرطة" التي زعمت حصول توترات مع الرئيس التاريخي للنادي، مع الإشارة منه الى أنه يريد السير باتجاه جديد في النادي لأنه "لن نصبح أفضل إذا لم نفعل شيئاً مختلفاً".

وأضاف "جان ميشال يؤمن بما نفعله من أجل النادي".

وسيبقى أولاس (74 عاماً) في مجلس الإدارة كرئيس فخري، على أن يحصل تعويض قدره 10 ملايين يورو جراء مغادرته المبكرة، إضافة الى احتفاظه بأسهمه (حوالي 9 بالمئة من رأس المال).

وكشف تكستور "سيكون جان ميشال حاضراً أكثر مني في النادي".

© 2023 AFP