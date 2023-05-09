مجموعة "كارفور" الفرنسية تفتتح عشرات الفروع في إسرائيل

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المدير التنفيذي في مجموعة كارفور باتريك لافارغ أمام سوبرماركت للمجموعة في مدينة رعنانا بوسط إسرائيل في 9 أيار/مايو 2023

تل ابيب (أ ف ب) – افتتحت مجموعة كارفور الفرنسية الثلاثاء عشرات الفروع في إسرائيل لتكون أول مجموعة أجنبية للبيع بالتجزئة تعمل في الدولة العبرية في محاولة لزيادة التنافسية في بلد يعاني من غلاء الأسعار.

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وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة ألكسندر بومبار خلال حفل افتتاح أحد الفروع في مدينة رعنانا الإسرائيلية قرب تل أبيب، عزمه على تطوير منتجات "الكوشر" أو الحلال التي تقدمها سلسلة متاجره لتناسب الأحكام الدينية اليهودية.

وأشار إلى أنه يريد "القيام بذلك بأسعار معقولة ... والمساهمة في مكافحة القيود التي تنعكس سلبا على القوة الشرائية".

وستقوم المجموعة الفرنسية خلال الفترة المقبلة رسميا بافتتاح 50 متجرا في أنحاء إسرائيل مع تركيزها على منطقة تل أبيب.

وكانت كارفور أعلنت في آذار/مارس العام الماضي قرب وصولها إلى الأسواق في إسرائيل بموجب اتفاق شراكة مع مجموعة "إلكترا كونسيومر بروداكتس" الإسرائيلية وفرعها "يانوت بيتان".

ووفق بيان صادر عن المجموعة سيتم افتتاح أول 50 فرعا باستثمارات تبلغ حوالى 250 مليون شيكل (62.6 مليون يورو) ومن المتوقع أن يصل عدد فروع المجموعة في إسرائيل إلى ما بين 80 ومئة فرع بحلول نهاية العام 2023.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مقطع فيديو تم تصويره الإثنين بالخطوة وقال "إنها أنباء ممتازة لمواطني إسرائيل".

في العام 2021، صنفت مجلة "ذي إيكونوميست" مدينة تل أبيب كأغلى مدينة في العالم متقدمة على باريس وهونغ كونغ ونيويورك.

بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، تعاني الدولة العبرية من تضخم قياسي منذ أكثر من عقد وصل إلى 5.2 في المئة بوتيرة سنوية وفق بيانات البنك المركزي الإسرائيلي في نيسان/أبريل.

© 2023 AFP