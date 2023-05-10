إيران تنفّذ سبعة أحكام ضمن "موجة" إعدامات جديدة بحسب منظمة حقوقية

© عطا كناره / ا ف ب

امرأة إيرانية تمشي قرب جدار مرسوم عليه علم إيراني في طهران في 10 نيسان/أبريل 2023

باريس (أ ف ب) – نفذت إيران الأربعاء حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص في سجنين خارج طهران لإدانتهم بتهم متعلقة بالمخدرات والاغتصاب، بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية، وذلك غداة تنديد الأمم المتحدة بتزايد "مخيف" في عدد العقوبات القصوى المنفّذة في الجمهورية الإسلامية.

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وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النروج مقرا، إن السلطات نفّذت حكم الإعدام بحق ثلاثة رجال بتهم مرتبطة بالمخدرات في سجن قزل حصار في مدينة كرج خارج طهران.

وتمّ إعدام أربعة آخرين بتهم الاغتصاب في سجن رجائي شهر في كرج أيضا، بحسب المنظمة ذاتها.

وكان موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أفاد الأربعاء عن "تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة أفراد من عصابة بنجك، أحد أبرز كارتيلات ترويج المخدرات في البلاد، هذا الصباح بعد الإجراءات القانونية".

وأشار الى أن "ستة من أفراد هذه العصابة تم توقيفهم عام 2014"، موضحا أنه "لدى التوقيف، تمت مصادرة كيلوغرام من الكوكايين والأفيون والميثامفيتامين من أفراد العصابة".

ولم يشر الموقع الى إعدامات إضافية.

وبحسب منظمة حقوق الانسان في إيران، ترفع الأحكام المنفّذة اليوم الى 64، عدد الإعدامات التي نفذتها إيران في الأيام الـ12 الأخيرة.

وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن "آلة القتل التابعة للحكومة تتسارع، وهدفها ترهيب الناس وضحاياها هم الناس الأكثر ضعفا في المجتمع".

ونشرت المنظمة مقاطع فيديو قالت إنها تظهر احتجاجات لعائلات الرجال الثلاثة الذين تم إعدامهم بتهم المخدرات خارج سجن قزل حصار في مسعى لوقف الإعدام.

ويسمع في أشرطة الفيديو صوت إطلاق النار. وقالت المنظمة إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق الاحتجاج.

وأضافت أنه تم نقل أحد أفراد الأسرة إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب.

"مثير للقلق"

وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفّذة بعد الصين، وفق أرقام منظمة العفو الدولية.

وتتحدث منظمات حقوقية خارج إيران في الآونة الأخيرة، عن تزايد ملحوظ في عدد أحكام الإعدام التي تنفّذها السلطات.

ورأى ناشطون حقوقيون إن الارتفاع تزامن مع الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وأفاد تقرير مشترك صدر الشهر الماضي عن منظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومنظمة "معًا ضدّ عقوبة الإعدام" ومقرها باريس أن عدد أحكام الإعدام المنفّذة في الجمهورية الإسلامية خلال 2022 ازداد بنسبة 75 في المئة عن العام السابق.

وأشارتا الى أن طهران أعدمت 582 شخصا على الأقل في 2022، في حصيلة هي الأعلى منذ 2015.

وبحسب أرقام نشرتها الأمم المتحدة الثلاثاء، نفّذ القضاء في الجمهورية الإسلامية حكم الإعدام بحقّ 209 أشخاص على الأقل منذ بداية كانون الثاني/يناير معظمهم بسبب جرائم متعلّقة بالمخدرات. ورجحت المنظمة أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك.

وندّد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بـ"العدد المرتفع بشكل مخيف" لعمليات الإعدام.

وقال في بيان "في المعدل، منذ بداية العام، يُعدم أكثر من عشرة أشخاص كل أسبوع في إيران، ممّا يجعلها واحدة من الدول التي سجّلت أعلى عدد إعدامات في العالم".

وأضاف "من المثير للقلق أن نرى أنّ إيران تسلك المسار نفسه كما في العام الماضي، عندما أُعدم حوالى 580 شخصاً"، واصفاً هذه الحصيلة بـ"الشائنة".

ومن جانبه، قال مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك إن المحكمة العليا أيدت حكما بالإعدام بحق ثلاثة رجال بسبب مزاعم قتل عنصر من قوات التعبئة "البسيج" خلال الاحتجاجات في إصفهان في تشرين الثاني/نوفمبر.

ووصف المركز الإعدامات بأنها "موجة قتل" تأتي "لإسكات المعارضة".

وحذرت منظمات حقوقية من أن الأقليات العرقية خاصة البلوش وأفرادها من المسلمين السنّة، كانوا الأكثر عرضة لسلسلة الاعدامات الاخيرة.

© 2023 AFP