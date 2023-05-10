الإمارات تلغي عقدا لشراء مروحيات عسكرية ولا تعليق من ايرباص

مروحيتان من طراز بلاك هوك (يسار) وأباتشي تابعتان للقوات الأميركية خلال تدريب في قاعدة كوغالتشانو الجوية في رومانيا في 31 آذار/مارس 2023

باريس (أ ف ب) – ألغت الإمارات صفقة لشراء 12 مروحية عسكرية من طراز H225M Caracal، معربة عن أسفها لعجز شركة "ايرباص هليكوبترز" عن تلبية متطلباتها، وهو قرار لم تعلق عليه المجموعة في اتصال اجرته معها وكالة فرانس برس الأربعاء.

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قال مسؤول كبير في توازن، هيئة المشتريات الدفاعية والأمنية في الإمارات، إن الدولة "ألغت" العقد بسبب التكلفة العالية للمروحية طوال مدة استخدامها و"العجز عن تحقيق أهداف قيّمة في البلاد"، وذلك في مقابلة مع موقع "برايكينغ ديفنس" Breaking Defense المتخصص.

وقال المسؤول معمر عبد الله أبو شهاب "لم يكن لدى الشركة الدافع اللازم للاستجابة للمطالب الملحة للحكومة".

تطالب الإمارات والعديد من الدول الأخرى بشكل متزايد بتعويضات صناعية عندما تحصل على معدات دفاعية في الخارج لتطوير اقتصادها ومهاراتها.

وقال متحدث باسم ايرباص هليكوبتر لوكالة فرانس برس "نحن لا نعلق على المباحثات التي نجريها مع زبائننا".

وأضاف "نحن في خدمة القوات المسلحة الإماراتية منذ أكثر من 40 عامًا ونفتخر بعلاقتنا التي تخدم أيضًا العلاقات الثنائية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة".

اعلن عن العقد لشراء 12 مروحية بقيمة مليار يورو في كانون الاول/ديسمبر 2021 خلال زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأبو ظبي ابرمت خلالها فرنسا أيضًا صفقة لبيع 80 مقاتلة من طراز رافال.

مروحية H225M التي اطلق عليها الجيش الفرنسي اسم كاراكال، ثقيلة (11 طنًا) وهي أحدث نسخة لمروحيات بوما التي تستخدم في عمليات البحث والإنقاذ والنقل والهجمات أو للقوات الخاصة.

© 2023 AFP