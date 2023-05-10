بطولة ألمانيا: كولن يمدد عقد مدربه باومغارت

© إينا فاسبندر / ا ف ب

برلين (أ ف ب) – مدّد نادي كولن، صاحب المركز الحادي عشر في الدوري الألماني لكرة القدم، عقد مدرّبه شتيفن باومغارت سنة إضافية حتى 2025، حسب ما أعلن الأربعاء على موقعه الرسمي.

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ونقل النادي عن مدرّبه "العام الماضي قلناها بوضوح: إذا سارت الأمور على ما يرام لجميع الأطراف، سيُمدّد العقد لسنة إضافية".

تابع "العمل ممتع هنا وبمقدورك ملاحظة ذلك كل يوم. أنا مقتنع انه بمقدورنا تحقيق المزيد هنا".

بدوره، قال المدير الإداري في النادي كريستيان كيلر "مجمل تطوّرنا يتحدث عن نفسه. عمل شتيفن وجهازه الفني بثبات بحسب فلسفة واضحة. اختبر الكثير من اللاعبين تطوراً إيجابياً نتيجة لذلك".

شدّد على روحية اللعب التي زرعها باومغارت "كل تلك النقاط تصبّ في مصلحة العمل الذي قام به شتيفن، بصرف النظر عن النتائج التي حقّقها. لذلك، من الطبيعي أن نمدّد عقده كما اتفقنا في فصل الصيف".

وبرز باومغارت (51 عاماً) كمهاجم في أندية متوسطة في التسعينيات، على غرار هانزا روستوك، أونيون برلين وإنرجي كوتبوس وأشرف على بادربورن بين 2017 و2021 قبل تولي منصبه على رأس نادي كولن.

© 2023 AFP