دوري أبطال أوروبا: إنتر يضع قدماً في النهائي بهدفين في مرمى ميلان

مهاجم إنتر البوسني إدين دجيكو يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو في ميلانو في 10 أيار/مايو 2023

ميلانو (أ ف ب) – وضع إنتر قدماً في النهائي بفوزه على مضيفه ميلان 2-صفر سجلهما في غضون 3 دقائق مطلع الشوط الأول في دربي مدينة ميلانو على ملعب سان سيرو الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وحسم إنتر المتوج باللقب 3 مرات آخرها عام 2010 النتيجة بعد 11 دقيقة من صافرة البداية بهدفي البوسني إدين دجيكو (8)، في رابع أهدافه هذا الموسم والـ 29 في مسيرته في 73 مباراة في المسابقة القارية، والأرميني هنريخ مخيتاريان (11).

ويلتقي الفريقان إياباً في 16 الحالي على ملعب "جوسيبي مياتسا".

وتواجه الفريقان للمرة الرابعة في مختلف المسابقات هذا الموسم، حيث فاز إنتر في المباريات الثلاث الاخيرة مقابل هزيمة. علماً أن ميلان لم يخسر في 3 مباريات أمام جاره اللدود في موسم واحد منذ 1994-1995 (مرتان في الكأس ومرة في الدوري).

كما فشل ميلان، حامل اللقب 7 مرات الذي افتقد لجهود نجمه المتألق البرتغالي رافايل لياو للاصابة، في هز شباك منافسه في المباريات الثلاث الأخيرة (خسر صفر-3 في الكأس وصفر-1 في الدوري)، بعدما كان فاز 3-2 في أول مواجهة بينهما في الدوري في أيلول/سبتمبر الماضي. علماً أن المرة الأخيرة التي فشل فيها "روسونيري" في التسجيل في 3 مباريات توالياً أمام "نيراتسوري" تعود إلى ما بين 1979 و1980 بقيادة ماسيمو جاكوميني.

© 2023 AFP