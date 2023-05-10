دوري "أن بي ايه": سيكسرز وناغتس على بعد فوز من نهائي المنطقتين

النجم الكاميروني جويل إمبيد (يمين) يحاول اعتراض محاولة لماركوس سمارت خلال المباراة الخامسة بين فريقيهما فيلادلفيا سفنتي سكيسرز وبوسطن سليتكس في الدور الثاني لبلاي أوف دوري كرة السلة الأميركيل للمحترفين. بوسطن، ماساشوسيتش في 9 أيار/مايو 2023

لوس انجليس (أ ف ب) – بات فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ودنفر ناغتس على بعد فوز من بلوغ نهائي المنطقتين الشرقية والعربية توالياً، وذلك بعد تقدمهما على بوسطن سلتيكس وفينيكس صنز 3-2 في سلسلة الدور الثاني من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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على ملعب "تي دي غاردن"، تألق العملاق الكاميروني جويل إمبيد في معقل سلتيكس وقاد سيكسرز للفوز 115-103 بتسجيله 33 نقطة، في لقاء وصل الفارق خلال ربعه الأخير حتى 21 نقطة لصالح الضيوف الذين بإمكانهم حسم السلسلة الخميس حين يستضيفون المباراة السادسة.

لكن إذا تكرر سيناريو المباراة الثالثة التي خسرها سيسكرز بين جماهيره 102-114، سيتأجل الحسم الى مواجهة سابعة حاسمة على أرض الفريق الأخضر الأسطوري.

وإدراكاً منه بأن حرمان سلتيكس من الوصول الى نهائي المنطقة للموسم الثاني توالياً لن يكون سهلاً، شدد إمبيد على أن "الأمور لم تنتهِ. علينا الفوز بمباراة أخرى" من أجل التأهل الى نهائي المنطقة للمرة الأولى منذ موسم 2000-2001 حين وصل سيكسرز الى نهائي الدوري بقيادة المدرب لاري براون والأسطورة ألن أيفرسون قبل الخسارة أمام لوس أنجليس ليكرز.

ورأى إمبيد أن "ما قمنا به الليلة بدا (بالنسبة للمتابعين) أسهل من الحقيقة. لكن علينا تكرار هذا الأمر".

ووصل إمبيد الى الثلاثين نقطة أو أكثر للمباراة الثالثة توالياً في هذه السلسلة، وهو حظي الثلاثاء بمساندة فعالة من تايريس ماكسي وجيمس هاردن، إذ سجل الأول 30 نقطة أيضاً، بينها 6 ثلاثيات، والثاني 17 مع 10 تمريرات حاسمة و8 متابعات.

وفي كولورادو، أعاد العملاق الصربي نيكولا يوكيتش الأفضلية لفريقه دنفر في سلسلته مع ضيفه صنز وقاده للتقدم 3-2 بالفوز على الأخير 118-102.

وحقق يوكيتش ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" بعدما سجل 29 نقطة مع 13 متابعة و12 تمريرة حاسمة، ليدخل بذلك تاريخ الدوري بعدما عادل رقم الأسطورة ويلت تشامبرلاين من حيث عدد الـ"تريبل دابل" للاعب ارتكاز في الـ"بلاي أوف" (10 مرات).

وكالعادة منذ بداية هذه السلسلة، خرج كل فريق منتصراً على أرضه وبالتالي سيسعى صنز الى إدراك التعادل وتأجيل الحسم الى مباراة سابعة حاسمة حين يستضيف المواجهة السادسة الخميس.

ولم يكن يوكيتش اللاعب الوحيد المؤثر في هذا الفوز، بل وصل أربعة لاعبين آخرين لحاجز العشر نقاط أو أكثر، أبرزهم بروس براون الذي سجل 25 نقطة في 27 دقيقة، فيما ساهم كل من مايكل بورتر وجمال موراي بـ19 نقطة، بينها 5 ثلاثية للأول من أصل 8 محاولات إضافة الى 8 متابعات.

أما من ناحية صنز الذي كان أكبر تقدم له في اللقاء بفارق نقطة فقط فيما وصل أكبر فارق بينه وبين مضيفه الى 24 نقطة في إحدى مراحل المباراة، فكان ديفن بوكر وكيفن دورانت الأفضل بعدما سجل الأول 28 نقطة مع 6 متابعات و4 تمريرات حاسمة والثاني 26 مع 11 متابعة و7 تمريرات حاسمة، إلا أنهما لم ينالا المساندة اللازمة وكان دياندري أيتون (14 نقطة و9 متابعات) اللاعب الوحيد غيرهما يصل الى 10 نقاط أو أكثر.

© 2023 AFP