مقتل شابين فلسطينيين برصاص جنود اسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة

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مشيعون لقتيلين فلسطينيين بنيران الجيش الاسرائيلي في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة في السادس من ايار/مايو 2023

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل شابان فلسطينيان برصاص القوات الاسرائيلية الأربعاء في شمال الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الاسرائيلي.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشابين أحمد جمال توفيق عساف (19 عاما) وراني وليد أحمد قطنات (24 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قباطية بمحافظة جنين" في شمال الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية.

من جهته، قال الجيش الاسرائيلي إنه "خلال عملية اعتقال في قرية قباطية قرب جنين أطلق مخربان فلسطينيان النار من داخل سيارة نحو قوات جيش الدفاع".

وأضاف أن الجنود الاسرائيليين "ردوا بإطلاق النار نحو المخربين وقتلتهما"، مشيرا إلى أنه "بعد تمشيط سيارة المخربين تم العثور على سلاح من نوع +أم16+ ومسدس".

وكانت إسرائيل شنت الثلاثاء غارات على قطاع غزة استهدفت حركة الجهاد الإسلامي.

وقُتل 12 فلسطينيا بينهم أعضاء في الجهاد الإسلامي وأربعة أطفال ما يثير مخاوف من دوامة جديدة للعنف.

منذ بداية العام، قُتل 125 فلسطينيًا على الأقل و19 إسرائيليًا وسيدة أوكرانية وإيطالي واحد في أعمال عنف مرتبطة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حسب تعداد وضعته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

© 2023 AFP