دوري "أني بي ايه": ووريرز ونيكس يبقيان على آمالهما أمام ليكرز وهيت

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لوس انجليس (أ ف ب) – أبقى غولدن ستايت ووريرز على آماله قائمة بالدفاع عن لقبه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، بفوزه على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 121-106 الأربعاء وتقليصه الفارق في نصف نهائي المنطقة الغربية 2-3.

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وشهدت المباراة اصابة عملاق ليكرز أنتوني ديفيس في صدغه، ما اضطره لترك المباراة في عز إثارتها.

وعلى غرار ليكرز، أبقى نيويورك نيكس على آماله عندما سجّل جايلن برانسون 38 نقطة وقاده إلى تحقيق الفوز على ضيفه ميامي هيت 112-103، مقلصاً الفارق إلى 2-3 في نصف نهائي الشرقية.

ويتعيّن على غولدن ستايت ونيويورك تحقيق الفوز الجمعة في المباراة السادسة، لفرض مباراة سابعة حاسمة من أجل التأهل إلى نهائي المنطقة.

واللافت ان المواجهات الأربع في نصف النهائي ستشهد مباراة سادسة، ما يدل على التقارب الشديد بينها، إذ يتقدم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 3-2 على بوسطن سلتيكس في الشرقية، ومثله دنفر ناغتس على فينيكس صنز في الغربية.

وفي تاريخ الدوري، نجح 13 فريقاً فقط في قلب تأخره 1-3 والتأهل 4-3. حقق ووريرز هذه العودة أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر في نهائي المنطقة الغربية عام 2016، ثم صنع كليفلاند كافالييرز بقيادة ليبرون جيمس، نجم ليكرز الحالي، المفاجأة أمام غولدن ستايت نفسه في النهائي.

© 2023 AFP