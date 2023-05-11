"مجموعة الإمارات" تسجل أرباحا سنوية قياسية بقيمة ثلاثة مليارات دولار (بيان)

© حوزيبي كاكاتشي / ا ف ب/ارشيف

دبي (أ ف ب) – أعلنت "مجموعة الإمارات" الخميس عن أرباح سنوية قياسية بلغت ثلاثة مليارات دولار، واعتبرت ذلك "تعافيا كاملا" للخطوط الجوية ومقرها دبي بعد تسجيل خسائر العام الماضي بسبب الوباء.

إعلان اقرأ المزيد

وقال الرئيس الأعلى التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في بيان "نفخر بأدائنا في عام 2022/ 2023 الذي لا يمثل تعافياً كاملاً فحسب، بل يعد إنجازاً قياسياً أيضاً".

وحققت خطوط الإمارات أرباحا قدرها 2,9 مليار دولار، وهو مبلغ قياسي أيضا، في أعقاب خسائر بقيمة 1,1 مليار دولار في السنة المالية الماضية، على وقع عودة الطلب على السفر جوا.

وكانت شركة الطيران قد سجلت خسائر بقيمة 5,5 مليار يورو في السنة المالية 2020/ 2021 تحت وطأة كوفيد، في أول نتائج من نوعها في أكثر من ثلاثة عقود، مع توقف أسطولها عن الطيران وصرف أعداد كبيرة من الموظفين.

وبلغت الأرصدة النقدية للمجموعة 11,6 مليار دولار، وهي الأعلى على الإطلاق، مقارنة بخسارة بقيمة مليار دولار العام الماضي

وقال الشيخ أحمد "توقعنا عودة قوية لأعمالنا، ومع رفع آخر قيود السفر وموجة الطلب الناجمة عن ذلك، كنا على استعداد لتوسيع عملياتنا بسرعة وأمان لخدمة عملائنا".

© 2023 AFP