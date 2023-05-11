نقابة ألمانية تدعو الى إضراب ليومين في شبكة السكك الحديد

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قطارات متوقفة في المحطة الرئيسية في ايسن بغرب المانيا في 21 نيسان/ابريل 2023 بسبب اضراب عمال السكك الحديد.

برلين (أ ف ب) – أعلنت نقابة عمال السكك الحديد الألمانية (اي في غي) الخميس أن موظفي النقل مدعوون من جديد إلى إضراب من مساء الأحد حتى مساء الثلاثاء للضغط على المفاوضات بشأن الأجور في إطار من التضخم المرتفع جدا.

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هو الإضراب الثالث لعمال السكك الحديد في ألمانيا منذ نهاية آذار/مارس.

وقال مسؤولون نقابيون خلال مؤتمر صحافي إن التحرك سيبدأ مساء الأحد عند الساعة 22,00 (20,00 ت غ) وسيتنهي ليل الثلاثاء الاربعاء بسبب "عدم حصول تقدم كبير" في المحادثات مع أرباب العمل.

هذا الإضراب هو الأحدث في سلسلة من التحركات التي شهدتها السكك الحديد الألمانية في إطار خلاف متصاعد بين النقابة والادارة.

وقالت نائبة رئيس نقابة "اي في جي" كوزيما إينغنشاي "لقد نفد صبر العمال الآن".وأضافت "نحن مضطرون للاضراب لمدة 50 ساعة لإظهار مدى خطورة الوضع".

وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 12% لمدة سنة للعمال الذين تمثلهم مع رفع كحد ادنى بقيمة 650 يورو شهريا.

ورفض الاتحاد العرض الأول الذي قدمته "دويتشه بان" بزيادة خمسة بالمئة على خطوتين، تغطي 27 شهرا بالاضافة الى "علاوة تضخم" تبلغ 2500 يورو.

سجل التضخم تباطؤا طفيفا في ألمانيا في الأشهر الماضية لكنه بقي مرتفعا جدا في نيسان/ابريل على نسبة 7,2 بالمئة.

في الأشهر الماضية نفذ عمال في مختلف القطاعات إضرابات للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة.

© 2023 AFP