يوروبا ليغ: روما يحقق الأهم بفوز صعب على ليفركوزن

مهاجم روما الايطالي إدواردو بوفي يحتفل بهدف الفوز في مرمى باير ليفركوزن الالماني (1-0) في ذهاب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في روما في 11 أيار/مايو 2023.

روما (أ ف ب) – حقق روما الإيطالي الأهم بفوز صعب على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 1-0 الخميس على الملعب الأولمبي في العاصمة في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

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وسجل إدواردو بوفي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.

ويلتقي الفريقان إيابا الخميس المقبل على ملعب "باي أرينا" في ليفركوزن.

ونجح روما في استغلال عاملي الارض والجمهور في سعيه الى تعزيز حظوظه في مواصلة المشوار في المسابقة التي يعقد عليها آمالا كبيرة في ضمان تواجده في مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بعدما تضاءلت حظوظه في حجز بطاقته عبر الدوري حيث يحتل المركز السابع.

وهي المرة الرابعة في السنوات الست الاخيرة التي يبلغ فيها روما الدور نصف النهائي في مختلف المسابقات القارية بعد 2018 عندما خرج على يد ليفربول الانكليزي في نصف نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا ثم 2021 عندما خرج على يد مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الاوروبي والعام الماضي عندما تغلب على ليستر سيتي الانكليزي في طريقه الى لقب كونفرنس ليغ على حساب فينورد روتردام الهولندي.

وكان باير ليفركوزن صاحب الافضلية في بداية المباراة وكاد يفعلها بعد مرور 44 ثانية بتسديدة لروبرت أندريخ من داخل المنطقة تصدى لها حارس المرمى الدولي البرتغالي روي باتريسيو (1).

وحاول فلوريان فريتس بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الايمن للحارس باتريسيو (6).

ورد روما برأسية لمدافعه البرازيلي روجر إيبانيز من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية أبعدها حارس المرمى الدولي الفنلندي لوكاش هراديتسكي ببراعة فتهيأت أمام زميله برايان كريستانتي الذي تابعها بجوار القائم الأيسر (19).

وتلقى ليفركوزن ضربة موجعة بإصابة مدافعه العاجي أوديلون كوسونو فدخل مكانه الهولندي ميتشل بيكر (35).

وتحسن اداء روما مطلع الشوط الثاني ونجح في افتتاح التسجيل اثر كرة طويلة هيأها الدولي الانكليزي تامي أبراهام برأسه إلى بوفي الذي أعادها له داخل المنطقة فسددها قوية ارتدت من الحارس هراديتسكي الى بوفي الذي تابعها بيسراه من مسافة قريبة على يمين الفنلندي (63).

وكاد أندريا بيلوتي يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية زاحفة ابعدها الحارس هراديتسكي قبل ان تتهيأ أمام بوفي الذي سددها فوق الخشبات الثلاث (67).

ودفع المدرب الإسباني لليفركوزن تشابي ألونسو بالمغربي أمين عدلي والإيراني سردار أزمون مكان الفرنسي موسى ديابي والتشيكي آدم هلوجيك (72).

ورد عليه المدرب البرتغالي لفريق العاصمة جوزيه مورينيو بإشراك لاعبي الوسط الدوليين الارجنتيني باولو ديبالا والهولندي جورجينيو فينالدوم بدلاً من بيلوتي وبوفي (76).

وضغط ليفركوزن في الدقائق المتبقية سعيا الى إدراك التعادل وكاد يفعلها عبر جيريمي فريمبونغ الذي استغل سوء تفاهم بين ايبانيز وحارس مرماه باتريسيو خلال خروج الاخير لالتقاط كرة عالية افلتت من بين يديه وتهيأت أمام الدولي الهولندي الذي سددها فارتدت من صدر كريستانتي على خط المرمى قبل ان يرتكب أزمون خطأ على حارس المرمى البرتغالي (87).

وسدد عدلي كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (90+2).

© 2023 AFP