اردوغان يلتقي مؤيديه قبل انتخابات الأحد

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اسطنبول (أ ف ب) – يلتقي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة مؤيديه قبل بدء العد العكسي لأصعب تحد انتخابي يواجهه خلال عقدين من الحكم.

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ينظم اردوغان تجمعات انتخابية على مدار الساعة مع اقتراب الانتخابات الحاسمة الاحد التي وضعت على المحك حكمه ذا التوجه الاسلامي، في الدولة الوحيدة التي تعد غالبية مسلمة في حلف شمال الاطلسي.

تظهر استطلاعات الرأي أن منافسه العلماني كمال كيليتشدار أوغلو يتقدم عليه بفارق طفيف وبانه على وشك تجاوز عتبة الخمسين بالمئة من الأصوات اللازمة لتجنب دورة ثانية في 28 أيار/مايو.

وما ساهم في تعزيز مواقع المعارضة انسحاب المرشح محرم إنجه الذي يمثل حزبا ثالثا، الخميس كونه كان يمكن أن يضعف فرص كليتشدار أوغلو لالحاق أول هزيمة انتخابية بالرئيس التركي.

تجنب اردوغان على غير عادته توّقع نتيجة الانتخابات الاشد تنافسية في تركيا في العصر الحديث، حين رد على سؤال من صحافي على التلفزيون ما اذا كان سيفوز في الانتخابات بالقول "صناديق الاقتراع ستقرر الأحد".

كما أقر اردوغان (69 عاما) بانه يواجه صعوبة في استمالة القاعدة الناخبة من الشباب الذين لا يتذكرون الفساد والفوضى الاقتصادية التي كانت سائدة في ظل الحكومات العلمانية في تركيا في التسعينيات.

وقال في ظهور إعلامي آخر هذا الأسبوع "هناك جيل في بلادنا لم يعايش أيا من المشكلات التي عايشناها".

يقوم اردوغان الجمعة بتجمع انتخابي مع أنصاره في معقل محافظ تاريخيا في اسطنبول قبل ان يلتقي المشاركين في افتتاح مسجد جديد في المدينة، هو بين مساجد كثيرة بنيت في مختلف أنحاء تركيا خلال عهده.

دعم يتلاشى

وقال اردوغان "نجد صعوبة في شرح قيمنا لهذا الجيل الجديد. يقوم شبابنا بإجراء مقارنات ليس مع تركيا القديمة لكن مع دول تتمتع بظروف أفضل بكثير مما هي عليه هنا".

تشير اعترافات اردوغان الصريحة إلى إدراك متزايد بأنه قد لا يكون قادرا على استخدام أوراقه الرابحة.

الرئيس التركي كان يخسر تدريجيا دعم شرائح رئيسية من الشعب التفت حوله خلال عقد أكثر ازدهارا أعقب وصوله الى السلطة في 2003.

أظهرت بعض استطلاعات الرأي ان شريحة الشباب الذين لم يعرفوا رئيسا غير اردوغان في حياتهم، تؤيد منافسه الرئيسي.

والأكراد الذين كانوا يثقون في السابق في جهوده لإنهاء اضطهادهم الثقافي، يدعمون الآن حملة كيليتشدار أوغلو.

كما أن الأزمة الاقتصادية - الأسوأ في تركيا منذ ربع قرن والتي تنسب بمعظمها الى آراء اردوغان الاقتصادية غير التقليدية - دفعت بمجموعات أخرى الى فقدان الثقة بحكومته.

هذا لم يترك للرئيس خيارات كثيرة سوى محاولة حشد مؤيديه القوميين والدينيين المتشددين للمشاركة والتصويت بأعداد كبيرة.

وناشد أنصاره "سحق صناديق الاقتراع" متهما الغرب بتمويل منافسيه في محاولة لتقويض سيادة تركيا.

- معركة من أجل الديموقراطية-

يرى بعض المراقبين في هذه الانتخابات معركة وجودية لمستقبل تركيا الديموقراطي بعد سنوات من قمع المعارضة.

وقال المحلل البارز في معهد واشنطن سونر كاغابتاي، "إما أن يخسر اردوغان ما يعطي تركيا فرصة لاستعادة الديموقراطية الكاملة أو أنه سيفوز ومن المرجح أن يبقى في السلطة لبقية حياته".

يبدو أن كيليتشدار أوغلو يستشعر بوادر السخط السائد في المجتمع التركي.

حاول هذا الموظف الحكومي السابق ان يخوض حملة شاملة تتجاهل الهجمات الشخصية التي شنها أردوغان وتركز على التعهد بإعادة تقوية النظام الاقتصادي والحريات المدنية.

قال للشباب خلال الحملة، "ستكونون قادرين على انتقادي بسهولة كبيرة".

أحاط نفسه بخبراء اقتصاديين يثق بهم المستثمرون الغربيون وبعض حلفاء اردوغان السابقين.

اتهم كيليتشدار أوغلو (74 عاما) أيضا أطرافا روسية بمحاولة مساعدة اردوغان في الانتخابات وهو ما نفاه الكرملين "بشدة" الجمعة.

توزيع السلطات

وقال كيليتشدار أوغلو إن هدفه المباشر بعد الانتخابات سيكون إطلاق عملية تهدف إلى تجريد الرئاسة من العديد من السلطات التي ركزّها اردوغان بين يديه بعد الانقلاب الفاشل عام 2016.

كانت محاولة الانقلاب الدموية لحظة فاصلة في تاريخ تركيا. رد عليها اردوغان بحملة تطهير أدت إلى سجن آلاف الجنود مدى الحياة وجرّد عشرات آلاف الأتراك من وظائفهم الحكومية.

يريد كيليتشدار أوغلو إعادة السلطة إلى البرلمان بعد أن استحوذ عليها اردوغان عبر استفتاء دستوري مثير للجدل.

هذا سيتطلب أن تفوز المعارضة في الانتخابات التشريعية التي تجري تزامنا مع الانتخابات الرئاسية الأحد.

لكن، أظهرت استطلاعات الرأي ان تحالف اردوغان اليميني يتقدم على تكتل المعارضة في الانتخابات التشريعية.

لكن المعارضة قد تفوز بغالبية إذا حصلت على دعم من تحالف يساري جديد يمثل أصوات الأكراد.

© 2023 AFP