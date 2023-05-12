الروسي أداميان يفوز بذهبية بطولة العالم للجودو في الدوحة تحت علم محايد

© كريم جعفر / ا ف ب

الروسي أرمان أداميان بعد فوزه على التشيكي لوكاس كرباليك في نهائي بطولة العالم للجودو لما دون 100 كلغ في الدوحة، قطر في 12 أيار/مايو 2023

الدوحة (أ ف ب) – فاز الروسي أرمان أداميان الجمعة بلقب بطولة العالم للجودو لوزن ما دون 100 كلغ المقامة في الدوحة، في أول مسابقة دولية كبرى للمنتخبات يشارك فيها الرياضيين الروس والبيلاروس منذ غزو أوكرانيا العام الماضي.

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وتغلب أداميان الذي شارك تحت علم محايد على التشيكي لوكاس كرباليك في نهائي وزن أقل من 100 كلغ.

وسحبت أوكرانيا بعثتها من البطولة الأسبوع الماضي بسبب وجود أعضاء من الفريق الروسي قالت إنهم جنود ناشطون في جيش بلادهم.

خلال حفل تتويج أداميان، تم استبدال العلم الروسي على المنصة بشعار البطولة وتم عزف موسيقى بدلا من النشيد الوطني الروسي.

سمح الاتحاد الدولي للجودو للاعبين الروس والبيلاروس المشاركة في البطولة كمنافسين محايدين بناء على توصية من اللجنة الأولمبية الدولية، بعد حظرهم سابقًا بعد غزو أوكرانيا.

وسبق أن رفض الاتحاد ثمانية أعضاء من الوفد الروسي من القائمة للمشاركة في بطولة العالم، مؤكدًا أنهم ليسوا رياضيين.

لا يُسمح للاعبين المشاركين بوضع ألوان روسيا على ملابسهم، وبدلاً من ذلك، يضعون أحرف "AIN" وما يعني بالفرنسية "أتليت أنديفيدويال نوتر" أي "رياضيون محايدون فرديون"، فيما يضع المتسابقون الآخرون أول ثلاثة أحرف من بلدانهم.

شغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منصب الرئيس الفخري والسفير الدولي للاتحاد الدولي الجودو منذ عام 2008 قبل تجريده من المنصب في 2022 في أعقاب الغزو.

في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، كانت الجودو واحدة من آخر الرياضات التي استبعدت الروس والبيلاروس من بطولاتها.

© 2023 AFP