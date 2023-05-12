دورة روما: بداية قوية لشفيونتيك حاملة اللقب وخروج مبكر لوصيفتها جابر

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البولندية إيغا شفيونتيك تحيي الجماهير عقب تأهلها الى الدور الثالث لدورة روما في 12 ايار/مايو 2023.

روما (أ ف ب) – استهلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا حملة الدفاع عن لقبيها الاخيرين في دورة روما لماسترز الألف لكرة المضرب، بفوزها الساحق على الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا بمجموعتين نظيفتين 6-0 و6-0 الجمعة في الدور الثاني.

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واحتاجت البولندية البالغة من العمر 20 عاما الى 67 دقيقة فقط لحسم مواجهتها الاولى أمام بافليوتشنكوفا التي تكبرها بعشرة أعوام والمصنفة 506 عالميا.

وقالت شفيونتيك التي خسرت نهائي دورة مدريد السبت الماضي أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالميا "المنافسة صعبة جدا هذا العام".

وأضافت البولندية التي توجت باللقب عام 2021 على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا وعام 2022 على حساب التونسية أنس جابر: "أنا سعيدة بالعودة، لدي ثقة كبيرة هنا، ولكن كل دورة هي بمثابة طريق جداد ويجب أن أحافظ على تركيزي".

وحققت شفيونتيك المتوجة مرتين في رولان غاروس في 2020 و2022 فوزها العاشر على الملاعب الترابية هذا العام مقابل خسارة واحدة كانت أمام سابالينكا في مدريد عندما بلغت النهائي الرابع لها هذه السنة من أصل ست دورات، إذ توجت في الدوحة وشتوتغارت الالمانية.

وتلتقي شفيونتيك التي أعفيت من خوض الدور الاول على غرار المصنفين والمصنفات الـ32 الأوائل، في الدور الثالث مع الاوكرانية ليسيا تسورنكو الـ68 عالميا أو الأميركية برناردا بيرا الـ32.

وباتت شفيونتيك أبرز المرشحات للظفر بلقب الدورة بعد الخروج المبكر لسابالينكا والاميركية جيسيكا بيغولا الثالثة عالميا وبليشكوفا بطلة 2019 ووصيفة 2020 و2021 من الدور الثاني الخميس، ولحقت بهن جابر اليوم بخسارتها امام الاسبانية باولا بادوسا 1-6 و4-6 في 70 دقيقة في الدور ذاته.

وخاضت جابر السابعة عالميا والرابعة في الدورة، مباراتها الاولى منذ تعرضها للاصابة في ربلة الساق في مستهل مباراتها امام شفيونتيك في نصف نهائي دورة شتوتغارت في 22 نيسان/أبريل الماضي حيث انسحبت عقب الشوط الثالث (0-3).

واضطرت جابر الاسبوع الماضي الى الانسحاب من دورة مدريد التي توجت بلقبها العام الماضي في أكبر لقب في مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

واستهلت جابر المباراة بطريقة سيئة حيث تخلفت 0-5 بعدما نجحت بادوسا في كسر ارسالها مرتين في الشوطين الثاني والرابع قبل ان تحسم المجموعة الاولى في صالحها 6-1 في 27 دقيقة.

ونجحت جابر في كسر ارسال بادوسا في الشوط الرابع من المجموعة الثانية وتقدمت 3-1، لكن الاسبانية ردت التحية مباشرة وكسبت ثلاثة أشواط متتالية كاسرة ارسال التونسية مرتين (الشوطان الخامس والسابع) وتقدمت 4-3.

ونجحت جابر في كسر ارسال الاسبانية في الشوط الثامن مدركة التعادل 4-4، لكن بادوسا كسرت ارسال التونسية للمرة الثالثة في المجموعة والخامسة في المباراة فتقدمت 5-4 قبل ان تنهيها في صالحها 6-4 في 43 دقيقة.

وهو الفوز الثالث تواليا لبادوسا على جابر والرابع في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وتلتقي بادوسا في الدور الثالث مع الاوكرانية مارتا كوستيوك او الاميركية كلير ليو.

سينر أمل إيطاليا

ولدى الرجال، بلغ الإيطالي يانيك سينر الدور الثالث بفوزه السهل على الأسترالي تاناسي كوكيناكيس 6-1 و6-4.

يانيك سينر يحيي الجماهير عقب تأهله الى الدور الثالث لدورة روما لماسترز الألف لكرة المضرب في 12 ايار/مايو 2023. © تيزانيا فابي / ا ف ب/ارشيف

واحتاج المصنف الثامن عالمياً إلى ساعة و18 دقيقة للفوز على المتأهل من التصفيات، وضرب موعداً في الدور التالي مع الروسي ألكسندر شيفتشنكو (93) أو الأرجنتيني سيباستيان بايس (40).

قال سينر عقب فوزه "أنا سعيد من مستواي اليوم، لم تكن الامور سهلة، كان الجو عاصفاً قليلاً مع بعض الرياح".

وأضاف "خاصة في المجموعة الثانية لعبت بشكل أفضل قليلاً. كما أتيحت لي فرصتان لم أنجح في ترجمتهما لكنني سعيد جداً بطريقة الإرسال، لقد ضربت الكرة بشكل جيد للغاية".

ولم يخسر سينر ابن الـ 21 عاماً أي نقطة على ارساله في مجموعة أولى هيمن عليها بشكل مطلق حيث بدا الفارق واضحاً بينه وبين منافسه البالغ 27 عاماً.

ورفع كوكيناكيس، المصنف 104 عالمياً، من مستواه في المجموعة الثانية، ولكن فور نجاح سينر في كسر ارساله في الشوط السابع ليتقدم 4-3، انحصرت المسألة بمجرد الوقت لحسم الإيطالي المباراة لصالحه.

وهو الفوز الثالث لسينر على الأسترالي والاول على ملاعب ترابية بعد فوزين على ملاعب صلبة.

ولم تشهد دورة روما تتويج أحد ابنائها منذ فوز أدريانو باناتا عام 1976.

وتعلق الجماهير الايطالية الأمل على سينر، الفائز في دورة مونبلييه في شباط/فبراير ووصيف بطل ميامي الاميركية وروتردام الهولندية (خسر أمام الروسي دانييل مدفيديف)، لإحراز لقب الدورة بعد انسحاب ماتيو بيريتيني بسبب مشاكل في معدته.

ولم يسبق لأي لاعب إيطالي الفوز بلقب دورة روما منذ أدريانو باناتا عام 1976.

وفاز البريطاني كاميرون نوري الثالث عشر على الفرنسي الصاعد من التصفيات ألكسندر مولر 6-2 و6-3 ليلعب مع الفائز من مباراة المجري مارتون فوشوفيتش والأسترالي أليكس دي مينور.

وكان مولر فاز بأول مباراة له في احدى دورات الماسترز في الدور الاول بتغلبه على بريطاني آخر كايلي إدموند.

© 2023 AFP